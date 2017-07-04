15 июля в Тольятти на АвтоВАЗе пройдет традиционный День открытых дверей автозавода. Он будет посвящен 40-летнему юбилею знаменитой машины Lada 4x4 "Нива". В мероприятии примут участие президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор и директор по дизайну LADA Стив Маттин.
Автогигант приглашает желающих на экскурсии, которые начнутся в 9:00 и пройдут под лозунгом ''Арт-Завод''.
Гостей ждут конкурсы с призами, детская площадка, презентация серийного LADA Vesta SW Cross, продажи которого стартуют осенью 2017 года, а также фото-сессия с пилотами LADA sport.
Вход для всех желающих свободный, площадки будут работать до 15:00.
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