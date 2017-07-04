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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Пост председателя сохранил Сергей Скворцов, заместителем остался Ле-Вот Дени, старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия.

Из состава вышли:

- Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

- Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;
3 июля 2017, 05:38
АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

На сайте АвтоВАЗа появились фотографии двух новинок - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Планируется, что в продаже они появятся во второй половине года. По заявлению создателей, Vesta SW «несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря внутреннему объему 
28 июня 2017, 01:25
На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

В июле на АвтоВАЗе введут субботние дневные и вечерние смены. В этот день недели будут работать линии по выпуску автомобилей на платформе B0, а также Lada Kalina и Lada Granta. Рабочими в следующем месяце станут субботы 1, 8 и 15 
26 июня 2017, 02:42
Центробанк проводит в Самаре день открытых дверей

Центробанк проводит в Самаре день открытых дверей

Центральный банк Российской Федерации 1 октября 2016 года впервые в России проводит день открытых дверей. В отделении по Самарской области по адресу: ул. Куйбышева, 112, мероприятие будет проходить с 10:00 до 18:00. Гостям необходимо иметь при себе паспорт. 

В этот день 

26 сентября 2016, 11:22
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