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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги

БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги

8 октября баскетболисты «Самары» в стартовом матче чемпионата Суперлиги принимали в спорткомплексе МТЛ «Арена» ярославский «Буревестник». Поединок прошел в крайне упорной и напряженной борьбе. Первый период остался за гостями – 12:20. Во втором периоде самарцы сумели забросить несколько трехочковых мячей, 

9 октября 2018, 11:32
Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова

Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова

25 и 26 сентября в Самаре прошел баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова. За победу в этом соревновании боролись две команды «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Она провели два поединка, в которых наши соотечественники оказались сильнее. В первой игре «Самара» победила со 

27 сентября 2018, 01:30
Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги

Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги

16 мая баскетболисты клуба «Самара» принимали «Спартак - Приморье». Эта игра была решающей в финальной серии Суперлиги. К сожалению, самарцы не смогли завоевать чемпионский титул. Практически всю первую половину матча гости вели в счете. Только перед большим перерывом хозяева смогли 

17 мая 2018, 12:36
БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

6 мая баскетбольный клуб «Самара» принимал на своей площадке «Спартак-Приморье». Матч проходил в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги. В упорной борьбе самарцы уступили соперникам со счетом 81:90. Во вторник, 8 мая, команды сыграют второй матч. Он состоится в «МТЛ 

7 мая 2018, 11:52
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