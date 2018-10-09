4
12
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 08.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова

Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова

25 и 26 сентября в Самаре прошел баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова. За победу в этом соревновании боролись две команды «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Она провели два поединка, в которых наши соотечественники оказались сильнее. В первой игре «Самара» победила со 

27 сентября 2018, 01:30
Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги

Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги

16 мая баскетболисты клуба «Самара» принимали «Спартак - Приморье». Эта игра была решающей в финальной серии Суперлиги. К сожалению, самарцы не смогли завоевать чемпионский титул. Практически всю первую половину матча гости вели в счете. Только перед большим перерывом хозяева смогли 

17 мая 2018, 12:36
БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

6 мая баскетбольный клуб «Самара» принимал на своей площадке «Спартак-Приморье». Матч проходил в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги. В упорной борьбе самарцы уступили соперникам со счетом 81:90. Во вторник, 8 мая, команды сыграют второй матч. Он состоится в «МТЛ 

7 мая 2018, 11:52
«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. 

3 мая 2018, 01:49
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
БК

БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги

8 и 9 апреля БК "Самара" дважды обыграл на своей площадке клуб "Рязань".
11 апреля 2016, 11:14
Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.

Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного 

30 мая 2014, 11:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх