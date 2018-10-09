8 октября баскетболисты «Самары» в стартовом матче чемпионата Суперлиги принимали в спорткомплексе МТЛ «Арена» ярославский «Буревестник». Поединок прошел в крайне упорной и напряженной борьбе. Первый период остался за гостями – 12:20. Во втором периоде самарцы сумели забросить несколько трехочковых мячей, благодаря чему на большой перерыв команды ушли со счетом 41:38. Но удерживать долго лидерство «Самара» не смогла. Перед четвертым игровым отрезком счет составлял 56:60. В заключительном периоде наши земляки смогли выйти вперед только на последних минутах. Итоговый счет матча составил 73:71.
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