25 и 26 сентября в Самаре прошел баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова. За победу в этом соревновании боролись две команды «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Она провели два поединка, в которых наши соотечественники оказались сильнее. В первой игре «Самара» победила со …