6 мая баскетбольный клуб «Самара» принимал на своей площадке «Спартак-Приморье». Матч проходил в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги. В упорной борьбе самарцы уступили соперникам со счетом 81:90. Во вторник, 8 мая, команды сыграют второй матч. Он состоится в «МТЛ Арена». Начало — в 19:00.
Стоит отметить, что серия матчей будет длиться до тех пор, пока одна из команд не одержит три победы.
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«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»
В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. …
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Матч «Самара - СГЭУ» …
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