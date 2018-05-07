6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе …