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Материалы по теме:

«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. 

3 мая 2018, 01:49
Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в 
1 мая 2018, 07:57
БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

21 апреля в первом матче полуфинальной серии чемпионата баскетбольной Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Новосибирск» — 81:73.
22 апреля 2018, 01:22
Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58

Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58

7 апреля баскетбольный баскетбольный клуб «Самара» провел свой первый матч в рамках четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги. На своей площадке волжане принимали московский МБА.

Встреча проходила под диктовку «Самары». На пятой минуте клуб уже вел в счете 11:0. Соперники всеми салами пытались 

8 апреля 2018, 11:12
Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

В Самару в понедельник, 19 марта, приехали баскетболисты команды «Иркут» из города Иркутска. БК «Самара» принимал гостей на паркете «МТЛ Арены» в рамках "регулярки" баскетбольной Суперлиги.

Счет в матче открыли самарцы, заработав шесть очков в первой двухминутке. Затем игроки «Иркута» начали 

20 марта 2018, 12:37
Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы

Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы

В Самаре в воскресенье, 4 февраля, баскетболисты БК «Самара» обыграли команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в матче чемпионата Суперлиги. Самарцы победили в овертайме со счетом 114:112. Максимальный отрыв, который удалось создать баскетболистам «Самары», составил пять очков. Эта победа стада для 

5 февраля 2018, 10:52
Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»

Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»

Баскетбольный клуб «Самара» начал 2018 год с победы. В понедельник, 8 января, игроки БК «Самара» в первом матче чемпионата Суперлиги в наступившем году обыграли «Рязань» — 83:64. Самарцы вели в счете на протяжении всей игры. Лучшие результаты в составе «Самары» 

9 января 2018, 11:00
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
БК

БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги

8 и 9 апреля БК "Самара" дважды обыграл на своей площадке клуб "Рязань".
11 апреля 2016, 11:14
Видеотрансляция: «Самара - СГЭУ» - Университет-Югра (Сургут) на сайте «ТЕРРЫ» 15 февраля

Видеотрансляция: «Самара - СГЭУ» - Университет-Югра (Сургут) на сайте «ТЕРРЫ» 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, баскетболисты команды «Самара - СГЭУ» в рамках чемпионата России среди мужских команд Суперлиги  сыграют с клубом  Университет-Югра из Ханты-Мансийского автономного округа.
Самарская команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице, гости – на девятом.
Матч «Самара - СГЭУ» 
13 февраля 2015, 01:59
«Самара-СГЭУ» обыграла «Рускон-Мордовию»

«Самара-СГЭУ» обыграла «Рускон-Мордовию»

Баскетболисты «Самары-СГЭУ» в заключительном матче уходящего года обыграли в Саранске «Рускон-Мордовию» - 80:72. Это третья победа в сезоне дебютантов чемпионата страны среди команд Суперлиги и первая – в гостях.
Первая четверть матча проходила в абсолютно равной борьбе. Самая яркая иллюстрация 

26 декабря 2013, 09:20
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