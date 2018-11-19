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Материалы по теме:

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. В 16:20 водитель легковушки Lada Priora ехал в сторону Самары по автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе. На 1122 километре трассы он столкнулся с грузовиком Scania, который стоял 
19 ноября 2018, 08:33
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы 
12 ноября 2018, 09:46
Президентом Федерации баскетбола Самарской области стал Владимир Аветисян

Президентом Федерации баскетбола Самарской области стал Владимир Аветисян

В эти минуты в губернской столице проходит общее Отчетно-выборное собрание членов Федерации баскетбола Самарской области. Основной вопрос повестки дня - досрочные выборы президента Федерации. Напомним, занимавший этот пост Виктор Сазонов скончался в ночь на 20 сентября после продолжительной болезни. На 
12 ноября 2018, 02:57
Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне

Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне

В среду, 31 октября, в матче лидеров чемпионата Суперлиги «Самара» проиграла первый раз в этом сезоне. На своей площадке она уступила «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 62:70. Почти весь матч гости играли более активно, постоянно перехватывали инициативу. За полторы минуты до конца 
1 ноября 2018, 12:44
БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги

БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги

8 октября баскетболисты «Самары» в стартовом матче чемпионата Суперлиги принимали в спорткомплексе МТЛ «Арена» ярославский «Буревестник». Поединок прошел в крайне упорной и напряженной борьбе. Первый период остался за гостями – 12:20. Во втором периоде самарцы сумели забросить несколько трехочковых мячей, 

9 октября 2018, 11:32
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