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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
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19 ноября 2018, 09:34
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В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель
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19 ноября 2018, 08:33
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«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2
На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
Власти отреагировали …
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17 ноября 2018, 02:42
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Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области
Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы …
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12 ноября 2018, 09:46
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Президентом Федерации баскетбола Самарской области стал Владимир Аветисян
В эти минуты в губернской столице проходит общее Отчетно-выборное собрание членов Федерации баскетбола Самарской области. Основной вопрос повестки дня - досрочные выборы президента Федерации. Напомним, занимавший этот пост Виктор Сазонов скончался в ночь на 20 сентября после продолжительной болезни. На …
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12 ноября 2018, 02:57
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Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне
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1 ноября 2018, 12:44
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БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги
8 октября баскетболисты «Самары» в стартовом матче чемпионата Суперлиги принимали в спорткомплексе МТЛ «Арена» ярославский «Буревестник». Поединок прошел в крайне упорной и напряженной борьбе. Первый период остался за гостями – 12:20. Во втором периоде самарцы сумели забросить несколько трехочковых мячей, …
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9 октября 2018, 11:32