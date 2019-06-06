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«Булочки» сморщатся: френды посоветовали жене самарского олигарха поменьше загорать
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29 мая 2019, 11:38
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Готовы к лету?: жена самарского олигарха опять показала френдам соблазнительные формы в новом купальнике
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16 мая 2019, 10:56
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«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову
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14 мая 2019, 01:35
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Красотища: жена самарского олигарха показала полупрозрачное платье, в котором хотела победить на конкурсе «Миссис мира»
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает рассказывать о своей жизни через блог в Instagram. На днях девушка выложила ролик, в котором она позирует в белом полупрозрачном платье. По словам Ксении, именно в этом наряде она хотела покорять …
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13 мая 2019, 02:41
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Худеть или толстеть: жена самарского олигарха вновь похвасталась перед френдами идеальной фигурой
Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила устроить опрос среди своих подписчиков в Instagram. Она выложила видеоролик, в котором позирует в откровенном купальнике, и поинтересовалась: худеть ей или толстеть?
Большинство френдов отписались, что у Ксении идеальная фигура. Кое-кто …
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25 апреля 2019, 10:50
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