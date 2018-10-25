В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре» … В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю