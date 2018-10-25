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Материалы по теме:

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В среду, 24 октября, произошла авария в Волжском районе. В 17:30 57-летний водитель иномарки Ford Mondeo ехал по трассе «Николаевка – Черновский — Белозерки». По предварительной версии, шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и не справился с управлением, 
25 октября 2018, 01:57
Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 12:44
Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно 
25 октября 2018, 12:18
В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 1 по 7 октября в Самарской области заболели гриппом и ОРВИ 8986 человек. Причем, 4408 случаев заражения зарегистрировали в областной столице. 
 
По данным на понедельник, 8 октября, заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что количество 
9 октября 2018, 04:52
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
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