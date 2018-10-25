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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»
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25 октября 2018, 02:18
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В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице
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25 октября 2018, 01:57
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Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия
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25 октября 2018, 12:44
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Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале
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25 октября 2018, 12:18
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В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом
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9 октября 2018, 04:52
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40