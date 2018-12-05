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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется 
5 декабря 2018, 09:17
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не 
5 декабря 2018, 09:04
В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

Самарчанка Ольга Афанасьева заявила в "Фейсбуке", что идея городских чиновников внедрить в общественном транспорте оплату банковскими картами - это утопия. "В метро ещё да. Там зашёл, спокойно достал карточку и кошелёк, прошёл... пока на платформе стоишь, все убрал. А в 
5 декабря 2018, 08:55
В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В ночь на среду, 5 декабря, произошел пожар в Тольятти. Сигнал о возгорании на бульваре Кулибина в Автозаводском районе поступил в 01:42. По данным регионального ГУ МЧС, на площади 20 квадратных метров горел торговый павильон. На место событий выехали 15 
5 декабря 2018, 10:38
В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль, передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным 
1 декабря 2018, 02:38
В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В четверг вечером, 29 ноября, произошел пожар в Железнодорожном районе Самары. Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:21. На улице Трехгорной загорелся двухэтажный блочный частный нежилой дом, и пламя повредило одну комнату 
30 ноября 2018, 09:52
В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В четверг рано утром, 29 ноября, в Сызрани загорелся частный дом. Сообщение о пожаре на пересечении улиц Урицкого и Кооперативной поступило дежурному в 7:40. На место событий выехали пять специальных автомобилей и 22 пожарных. Они начали тушение здания, но во 
29 ноября 2018, 09:37
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