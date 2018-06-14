В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию.

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных …