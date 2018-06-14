На днях в одну из горбольниц Самары была доставлена с огнестрельным ранением головы 27-летняя девушка.
В тот злополучный день она поругалась со своим пьяным супругом в квартире дома № 73 по улице Стара-Загора. Во время ссоры мужчина не придумал ничего лучше, как взять травматический пистолет и выстрелить прямо в голову «назойливой» супруге.
В ходе оперативно-следственных действий 37-летнего подозреваемого задержали, пистолет изъят.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.
По словам знакомых потерпевшей, они и раньше предполагали, что ничем хорошим этот брак не закончится, поскольку подозреваемый уже был судим за кражу и грабеж, но, чтобы дело дошло до стрельбы по жене, об этом и подумать никто не мог. Как выяснили полицейские, разрешение на оружие у предполагаемого подозреваемого было до 2023 года.
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