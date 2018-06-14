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Материалы по теме:

Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию. 

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных 

24 мая 2017, 01:43
Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Сегодня утром, 15 октября, возле самарского ТЦ «Аврора» из травматического оружия был ранен человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Как установили сотрудники полиции, между тремя молодыми людьми - 29, 27 и 24 лет - на фоне личной неприязни 

15 октября 2016, 07:00
В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»

В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»

Полиция Тольятти задержала молодую пару, которую подозревают в разбое. 22-летний парень и 20-летняя девушка грабили людей на улице, угрожая травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным полицейских, от рук тольяттинских Бонни и Клайда пострадали как 
2 июля 2016, 10:02
В Самаре в лесополосе на Демократической мужчину расстреляли неизвестные

В Самаре в лесополосе на Демократической мужчину расстреляли неизвестные

В минувшую субботу, 20 сентября, в 22:25 в городскую больницу был доставлен пациент с огнестрелом.
По информации оперативников, около дома №52 по ул. Демократической в лесополосе двое неизвестных выстрелили в пьяного 32-летнего мужчину из травматики. Он был госпитализирован с ранением 
22 сентября 2014, 04:29
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