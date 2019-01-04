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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00