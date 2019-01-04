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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"

Сегодня, 3 января, днем посетителям самарского центра торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл ТЦ неожиданно наполнился неприятным запахом.
  
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. 
3 января 2019, 08:34
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. 
 
Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть 
26 декабря 2018, 11:02
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
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