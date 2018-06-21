9
47
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 15 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
21 июня 2018, 05:53
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня 

21 июня 2018, 07:03
Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

В Самаре в ночь на 21 июня в Канатном переулке легковой автомобиль врезался в жилой дом. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидцев, машиной «Лада Гранта» управляла женщина. Автоледи не справилась с управлением и в результате столкновения 
21 июня 2018, 10:19
В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

95-летний юбилей отмечает старейший музейный работник Самары - Луиза Августовна Лукина, проработавшая в краеведческом музее 12 лет.
21 июня 2018, 09:52
Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной 
21 июня 2018, 09:42
В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом 
21 июня 2018, 09:41
Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

«На улице Северной 

20 июня 2018, 03:36
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх