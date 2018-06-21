Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения в районную больницу и прокуратуру. Необходима помощь спецтехники для засыпки очагов возгорания. Местные власти не справляются.
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Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре
В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
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21 июня 2018, 05:53
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В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре
Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня …
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21 июня 2018, 07:03
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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек
Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной …
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21 июня 2018, 09:42
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В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»
«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом …
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21 июня 2018, 09:41
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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21