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Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения 

21 июня 2018, 07:00
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня 

21 июня 2018, 07:03
В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

95-летний юбилей отмечает старейший музейный работник Самары - Луиза Августовна Лукина, проработавшая в краеведческом музее 12 лет.
21 июня 2018, 09:52
Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной 
21 июня 2018, 09:42
В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом 
21 июня 2018, 09:41
В блогах: «Ненужная кредитка»

В блогах: «Ненужная кредитка»

На портале banki.ru появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами 
19 июня 2018, 09:17
В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья 
15 июня 2018, 10:50
В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в 
14 июня 2018, 09:34
В Самарской области пойман серийный взломщик банкоматов

В Самарской области пойман серийный взломщик банкоматов

Самарские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии ограблений банкоматов. По данным силовиков, он обчищает терминалы по выдаче налички как минимум с начала 2016 года. Повредив два банкомата, он сумел похитить около четырех миллионов рублей. Еще две попытки закончились неудачно. 

12 октября 2017, 11:09
Банкоматы научат выявлять мошенников

Банкоматы научат выявлять мошенников

Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого 

2 августа 2017, 12:32
Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию 

10 июля 2017, 05:19
Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
Согласно установкам регулятора, купюроприемникам надлежит проверять банкноты на подлинность по четырем критериям. Как показывает практика, во многих случаях эти 

21 июня 2017, 09:09
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