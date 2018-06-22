Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной … Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило ина сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной