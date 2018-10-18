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В Тольятти за один день два человека упали с высоты
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18 октября 2018, 01:11
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В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
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18 октября 2018, 12:08
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В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал
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18 октября 2018, 11:44
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Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»
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18 октября 2018, 10:02
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Руководитель регионального Минпрома Николай Брусникин ушел со своего поста
Региональное министерство промышленности и торговли вместо Николая Брусникина, занявшего этот пост с приставкой врио всего несколько месяцев назад, возглавит Михаил Жданов. Это первый зам. министра экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом в кулуарах правительства, по данным собственных источников ТЕРРы, …
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16 октября 2018, 05:35
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Единый каталог потребительских товаров может быть создан в России
Единый каталог потребительских товаров создадут в Российской Федерации. Об этом глава Минпрома Денис Мантуров рассказал "Известиям". Появление соответствующего перечня даст возможность снизить издержки производителей.
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28 декабря 2017, 10:01
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В российском Минпроме рассмотрена программа оснащения автомобилей "черными ящиками"
В Министерстве промышленности и торговли России на отдельном совещании рассмотрена программа оснащения автомобилей так называемыми черными ящиками - устройствами, которые фиксируют и передают параметры движения и работы автомобиля. Принято решение организовать пилотный проект создания такой системы. Ранее в Государственной думе …
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17 ноября 2016, 08:51