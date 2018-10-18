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Материалы по теме:

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В среду, 17 октября, в Тольятти при падении с высоты погибли два человека. В 19:10 с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе рухнул 50-летний мужчина. Жильцы многоэтажки вызвали врачей, но пострадавший скончался. В тот же вечер в 
18 октября 2018, 01:11
В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

Рано утром в четверг, 18 октября, в Самарской области произошла трагедия: сварочные работы велись вблизи бочек с топливом и не обошлось без жертв. Примерно в 9:30 в фермерском хозяйстве в Безенчукском районе во время сварочных работ, которые проводили около бочек 
18 октября 2018, 12:08
В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре полицейские установили личность водителя, который оставил выпавшую из салона пассажирку и уехал. Авария произошла в среду, 17 октября, на улице Фасадной. По версии сотрудников ГИБДД, водитель автобуса № 92 вез пассажиров от улицы Бакинской в Куйбышевском районе до 
18 октября 2018, 11:44
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев вперед. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем 

18 октября 2018, 10:02
Руководитель регионального Минпрома Николай Брусникин ушел со своего поста

Руководитель регионального Минпрома Николай Брусникин ушел со своего поста

Региональное министерство промышленности и торговли вместо Николая Брусникина, занявшего этот пост с приставкой врио всего несколько месяцев назад, возглавит Михаил Жданов. Это первый зам. министра экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом в кулуарах правительства, по данным собственных источников ТЕРРы, 

16 октября 2018, 05:35
Единый каталог потребительских товаров может быть создан в России

Единый каталог потребительских товаров может быть создан в России

Единый каталог потребительских товаров создадут в Российской Федерации. Об этом глава Минпрома Денис Мантуров рассказал "Известиям". Появление соответствующего перечня даст возможность снизить издержки производителей.
Как сказал Мантуров, каталог будет полностью совместим с международной системой штрихкода GS1. Сейчас, поставляя свой товар 

28 декабря 2017, 10:01
В российском Минпроме рассмотрена программа оснащения автомобилей

В российском Минпроме рассмотрена программа оснащения автомобилей "черными ящиками"

В Министерстве промышленности и торговли России на отдельном совещании рассмотрена программа оснащения автомобилей так называемыми черными ящиками - устройствами, которые фиксируют и передают параметры движения и работы автомобиля. Принято решение организовать пилотный проект создания такой системы. Ранее в Государственной думе 

17 ноября 2016, 08:51
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