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При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и …