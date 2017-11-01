В воздухе на улицах Самары, как и других крупнейших российских городов, превышена концентрация опасных веществ, сообщает «Гринпис». Речь идет о диоксиде и монооксиде азота, а также приземном озоне. Каждое из этих соединений присутствует в самарском воздухе в процентных долях, превышающих предельно допустимые показатели, заявили экологи.
Измерения экологическая организация проводила на самых оживлённых перекрёстках мегаполисов. При этом пробы воздуха брались в течение 24 часов и нормировались с учётом российских стандартов. Главный источник вредных выбросов - автомобильный транспорт, а не промышленность. Сейчас «Гринпис» ведёт переговоры с властями городов о развитии экологичного транспорта. Руководство Екатеринбурга уже откликнулось на предложения и подписало соответствующий меморандум.
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