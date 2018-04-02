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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти
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2 апреля 2018, 05:57
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Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске
На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.
Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, …
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2 апреля 2018, 04:43
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Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года
В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.
Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался …
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2 апреля 2018, 03:34
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Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение
На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что …
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2 апреля 2018, 10:39
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Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане
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30 марта 2018, 06:12
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Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти
Охранники тольяттинского магазина спортивных товаров пресекли кражу. В торговую точку, расположенную в Автозаводском районе города пришел 18-летний студент. Он прошел к товарам и попытался незаметно схватить две футболки, мужское трико и куртку. Общая стоимость вещей составляет около 5 тысяч рублей.
Молодого …
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30 марта 2018, 12:00
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Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина
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28 марта 2018, 09:29
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Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске
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28 марта 2018, 01:21
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Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде
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28 марта 2018, 11:27
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Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области
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27 марта 2018, 04:29