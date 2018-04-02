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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение

Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение

На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.

После того как мужчину остановили, выяснилось, что 

2 апреля 2018, 10:39
Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.

Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, 

30 марта 2018, 06:12
Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти

Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти

Охранники тольяттинского магазина спортивных товаров пресекли кражу. В торговую точку, расположенную в Автозаводском районе города пришел 18-летний студент. Он прошел к товарам и попытался незаметно схватить две футболки, мужское трико и куртку. Общая стоимость вещей составляет около 5 тысяч рублей.

Молодого 

30 марта 2018, 12:00
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом 

28 марта 2018, 11:27
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
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