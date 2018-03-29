Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.
«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не составлялись и не разрабатывались декларации безопасности при ликвидации данных объектов. Таким образом, проведение работ по ликвидации вышеназванных объектов в нарушение установленного порядка создает угрозу поступления токсичных сточных вод в подземные и поверхностные водные объекты», — рассказал Евгений Малютов, помощник Самарского межрайонного природохранного прокурора.
Публичное обсуждение ликвидации данных объектов с населением и составление декларация безопасности — обязательные процедуры. Этого требует федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений». В документе прописывается порядок действий по безопасной ликвидации шламонакопителей. Он составляется и согласовывается с Ростехнадзором.
«Данные работы подразумевают под собой вливания огромных средств, и, соответственно, эксплуатирующие организации не торопятся проводить данные мероприятия как раз по причине малого финансирования данных работ. По нашим подсчетам, для ликвидации объекта в Новокуйбышевске потребуется 900 миллионов рублей», — добавил Евгений Малютов.
Пока это не сделано. Хранилища отходов переполняются, и риск их попадания в подземные воды увеличивается. При этом в обоих городах хозяйственно-питьевое обеспечение полностью осуществляется именно за счет грунтовых вод. И если предприятия не решат проблему, то чистой жидкости в Новокуйбышевске и Сызрани может просто не остаться. Возможны и более тяжелые последствия, особенно с учетом приближающегося весеннего таяния снега.
«Возникает риск того, что шламонакопители наполнятся водой, всё это перемешивается, поднимется и с поверхностным стоком попадает в поверхностные водоемы. В этом случае происходит буквально экологическая катастрофа. Нефтепродукты, попадая в воду, создают пленку на поверхности, вызывая замор не просто рыбы — происходит уничтожение всей экосистемы, все организмы водоема погибают», — предостерег Сергей Симак, председатель Центрального Совета «Российской Зеленой Лиги»
По данным природоохранной прокуратуры, оба нефтеперерабатывающих завода уже выплатили по 20 тысяч рублей штрафов, направлены иски в городские суды. Мы отправили официальные запросы на Новокуйбышевский и Сызранский заводы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждем ответа.
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