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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего 
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Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

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На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

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20 марта 2018, 08:01
Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконный груз у туристки, которая прилетела в город из Объединенных Арабских Эмиратов. При досмотре в зоне прибытия аэропорта «Курумоч» у нее нашли картонную коробку, челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл. Две последние вещи входят в 

13 марта 2018, 08:43
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
КНПЗ испортил воздух

КНПЗ испортил воздух

В Самарской области завели административное дело на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий региона, входящее в госконцерн Роснефть, уличили в загрязнении воздуха.

Как уже сообщала ТЕРРА, летом 2017 года жители близлежащего микрорайона опубликовали в интернете петицию с обращениям к властям 

16 февраля 2018, 08:05
Как Самарская область готовится к выборам президента России?

Как Самарская область готовится к выборам президента России?

До выборов президента России осталось 33 дня. Именно подготовке к этому событию посвящена межрегиональная конференция "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами", которая начала свою работу. В открытии мероприятия принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Для Самарской области важно не 

14 февраля 2018, 02:49
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Суд решил, что пруд Сухой в Самаре должен быть восстановлен

Природоохранная прокуратура добилась восстановления пруда Сухой, который располагался около здания Самарского государственного социально-педагогического университета. Представители надзорного органа провели проверку, которая показала, что после засыпки водоема была нарушена среда обитания «тритона обыкновенного», занесенного в Красную книгу. Кроме того, участок земли, на 

7 февраля 2018, 03:20
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