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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»

В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»

С 24 по 28 апреля в Автограде пройдет традиционный хоккейный турнир «Кубок Тольятти». Мероприятие состоится на льду комплекса «Лада-Арена».

В спортивных состязаниях примут участие пять команд. За звание победителя будут бороться «Ладья» (Тольятти), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), 

24 апреля 2018, 11:41
Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

В тольяттинском ХК «Лада» меняется руководство. Свои посты покидают генеральный директор Владимир Вдовин (на фото) и спортивный директор Вадим Макаров. Это подтвердил врио министра спорта Самарской области и член совета директоров ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин. Вдовин уже освободил кресло гендиректора, ему 
11 апреля 2018, 03:26
Гандбольная «Лада» вышла в полуфинал плей-офф чемпионата России

Гандбольная «Лада» вышла в полуфинал плей-офф чемпионата России

3 апреля в Тольятти гандбольная «Лада» принимала на своей площадке «Динамо-Синара» из Волгограда. На кону стояла путевка в полуфинал плей-офф чемпионата России.

Первая половина матча проходила на встречных курсах. На перерыв после первых 30 минут игры соперники разошлись с разницей в 

4 апреля 2018, 10:59
Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Министерство спорта Самарской области прокомментировало исключение тольяттинского клуба «Лада» из состава Континентальной хоккейной лиги.

«Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры 

29 марта 2018, 03:13
Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ

Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» исключен из состава Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.

- Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра», - говорится в официальном твиттер-аккаунте лиги.

Отметим, 

28 марта 2018, 02:46
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.

Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для 

14 марта 2018, 05:04
Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Предполагается, что в рамках реконструкции Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре на ул. Молодогвардейской появится новая тренировочная арена. Планируется, что новый спортобъект площадью более 2400 квадратных метров соединят с действующим ледовым дворцом.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-за того 
24 июня 2015, 12:49
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС вынужден отказаться от повышения в классе - в Высшей хоккейной лиге команда не сыграет. Причина - несоответствие местного Дворца спорта требованиям регламента. На устранение недостатков надо 70 миллионов рублей. Кроме этого еще 100 необходимо для 
22 июня 2015, 01:45
Вопрос об участии ЦСК ВВС в чемпионате ВХЛ решится до 15 июня

Вопрос об участии ЦСК ВВС в чемпионате ВХЛ решится до 15 июня

Вопрос, будет ли самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС играть в Высшей хоккейной лиге, решится до 15 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне комиссия ВХЛ установила, что Дворец спорта не соответствует требованиям лиги.

По данным пресс-службы самарского клуба, 
10 июня 2015, 12:44
Самарский Дворец спорта не прошел проверку ВХЛ

Самарский Дворец спорта не прошел проверку ВХЛ

Эксперты Высшей хоккейной лиги пришли к выводу, что один из крупнейших спортивных объектов 63-го региона – Ледовый дворец спорта в Самаре не соответствует ни одному пункту требований регламента ВХЛ. Больше всего претензий к качеству льда, который в Самаре готовится на 
9 июня 2015, 11:22
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