Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.
Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт автозаводцев.
Напомним, по результатам выступления в сезоне 2017-2018 тольяттинская «Лада» покинула Континентальную хоккейную лигу. Она стала предпоследней в рейтинге эффективности клубов-участников.
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