Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. К чиновнику обратилась одна из жительниц губернии и пожаловалась на качество организации турнира «Золотая шайба». Основные претензии она адресует руководителю федерации Станиславу Рузову.
- Мы в курсе претензий хоккейной общественности региона к его работе. И у нас они тоже есть. Сейчас мы рассматриваем вопрос о возможном приостановлении аккредитации федерации, - написал Дмитрий Шляхтин в своем "твиттере".
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Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты …
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24 мая 2018, 10:08
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Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк
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15 мая 2018, 12:10
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Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ
Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.
Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт …
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25 апреля 2018, 08:28
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В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»
С 24 по 28 апреля в Автограде пройдет традиционный хоккейный турнир «Кубок Тольятти». Мероприятие состоится на льду комплекса «Лада-Арена».
В спортивных состязаниях примут участие пять команд. За звание победителя будут бороться «Ладья» (Тольятти), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), …
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24 апреля 2018, 11:41
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В Самаре Владимира Пылева и Дмитрия Шляхтина допросили в суде по делу Картамышевой
Во вторник, 30 января, в суде Кировского района Самары допрашивали врио министра образования Самарской области Владимира Пылева и главу регионального минспорта Дмитрия Шляхтина. Они проходят свидетелями по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки …
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30 января 2018, 05:40
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В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор
В Самаре продолжается реконструкция тренировочной базы ФК «Крылья Советов».
Готовность объекта – 80 процентов, футбольного поля – 98 процентов, сообщил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Вокруг базы намерены построить высокий забор, чтобы у футбольных фанатов и журналистов не было возможности …
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9 ноября 2017, 12:13
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Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»
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28 декабря 2016, 12:10
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Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»
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3 августа 2016, 06:45