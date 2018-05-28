Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк Ряды тольяттинской хоккейной «Лады» пополнились новым защитником. Клуб подписал на ближайший год 36-летнего Филиппа Метлюка, сообщает сайт автозаводцев. Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны. В 2003 и …