4
07
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   88888888888  888       888b     d888  888        .d8888b.   Y88b   d88P 
 d88P  Y88b      888      888       8888b   d8888  888       d88P  Y88b   Y88b d88P  
        888      888      888       88888b.d88888  888       888    888    Y88o88P   
      .d88P      888      88888b.   888Y88888P888  88888b.   888            Y888P    
  .od888P"       888      888 "88b  888 Y888P 888  888 "88b  888             888     
 d88P"           888      888  888  888  Y8P  888  888  888  888    888      888     
 888"            888      888 d88P  888   "   888  888  888  Y88b  d88P      888     
 888888888       888      88888P"   888       888  888  888   "Y8888P"       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты 

24 мая 2018, 10:08
Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Ряды тольяттинской хоккейной «Лады» пополнились новым защитником. Клуб подписал на ближайший год 36-летнего Филиппа Метлюка, сообщает сайт автозаводцев.

Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны.  В 2003 и 

15 мая 2018, 12:10
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.

Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт 

25 апреля 2018, 08:28
В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»

В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»

С 24 по 28 апреля в Автограде пройдет традиционный хоккейный турнир «Кубок Тольятти». Мероприятие состоится на льду комплекса «Лада-Арена».

В спортивных состязаниях примут участие пять команд. За звание победителя будут бороться «Ладья» (Тольятти), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), 

24 апреля 2018, 11:41
В Самаре Владимира Пылева и Дмитрия Шляхтина допросили в суде по делу Картамышевой

В Самаре Владимира Пылева и Дмитрия Шляхтина допросили в суде по делу Картамышевой

Во вторник, 30 января, в суде Кировского района Самары допрашивали врио министра образования Самарской области Владимира Пылева и главу регионального минспорта Дмитрия Шляхтина. Они проходят свидетелями по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки 

30 января 2018, 05:40
В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор

В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор

В Самаре продолжается реконструкция тренировочной базы ФК «Крылья Советов».

Готовность объекта – 80 процентов, футбольного поля – 98 процентов, сообщил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Вокруг базы намерены построить высокий забор, чтобы у футбольных фанатов и журналистов не было возможности 

9 ноября 2017, 12:13
Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки ФК «Крылья Советов» и главный тренер клуба.

- Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в 

28 декабря 2016, 12:10
Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Молло в «Крыльях» не будет. О судьбе иностранного футболиста поведал министр спорта Cамарской области Дмитрий Шляхтин. Стоимость игрока 1,2 миллиона евро. При этом «Краснодар» предлагал Йоану Молло контракт с годовой зарплатой в 1,5 миллиона Евро в год. При этом полузащитник 

3 августа 2016, 06:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх