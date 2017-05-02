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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Уникальная операция поисково-спасательной службы Самарской области продолжалась несколько часов.
"Як-52" в составе пары участвовал в авиашоу Парада Памяти, а после выполнения полета над площадью Куйбышева экипаж сообщил о неполадках двигателя. До запасного аэродрома Кряж дотянуть не удалось, летчики приняли решение 

8 ноября 2016, 06:14
В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

Сегодня, 7 ноября, в Самаре один из самолетов, участвовавших в авиашоу на Параде Памяти, совершил вынужденную посадку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13 часов 4 минуты на территории Куйбышевского района. В реку 

7 ноября 2016, 02:57
В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)

В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)

МВД Самарской области проверит размещенную в соцсетях информацию о том, что в Самаре не пустили ветерана войны на парад 9 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна.
 
"По факту 
10 мая 2016, 11:18
В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне

В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка"

В Самаре около 30 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", это почти в два раза больше, чем в прошлом году - тогда в колонне прошли 17 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

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9 мая 2016, 04:56
9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!
 
В этот день Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР И.В.Сталин поздравил советский народ с Праздником Победы! Завершилась Великая Отечественная война, проходившая с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Советские войска разгромили 
9 мая 2016, 12:00
ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

8 мая 1945 года. 1417-й день войны.
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и ФОГЕЛЬЗАНГ. Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили сопротивление противника и 8 мая овладели 
8 мая 2016, 08:13
В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом

В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом

Летом в Самарской области состоится Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Линия фронта», посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Реконструкторы соберутся в Борском районе у озера Потапово неподалеку от заповедника Бузулукский бор. «За основу будет взят один из эпизодов военных действий июня 

5 мая 2016, 02:29
В Самаре на Полевом спуске состоятся авиашоу и концерт и будет работать контактный зоопарк

В Самаре на Полевом спуске состоятся авиашоу и концерт и будет работать контактный зоопарк

4 ноября вся страна отметит День народного единства. Этот праздник связан с освобождением Москвы от польских интервентов силами народного ополчения в 1612 году. В Самаре торжества начнутся в 11:00 часов на Полевом спуске набережной. 
28 октября 2015, 09:22
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