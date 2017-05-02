9 мая в Самарской области пройдут авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Первое авиашоу состоится в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Летчики пилотажной группы «Русь» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова и нарисуют в небе «сердце», которое пробьют «стрелой».
Другое шоу в это же время состоится под Самарой на аэродроме Бобровка (Кинельский район). Зрители увидят пять реактивных самолетов Л-39, спортивные Як-52 и исторический экземпляр самолета По-2. Асы продемонстрируют имитацию воздушного боя.
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