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Материалы по теме:

Техника для Парада Победы прибыла в Самару

Техника для Парада Победы прибыла в Самару

В Самаре полным ходом идет подготовка к Параду Победы, который пройдет 9 мая. Вечером 3 мая в город прибыла военная техника, которая пройдет перед зрителями на площади Куйбышева.

Напомним, что в предстоящем параде примут участие 67 боевых машин. Самарцы увидят такие 

4 мая 2018, 09:02
Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

В Самаре вечером 2 мая состоялась репетиция Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в День Победы 9 мая. Названы даты еще двух репетиций. Они состоятся 4 и 5 мая, рассказали в пресс-службе главы региона. В параде примут участие 27 

3 мая 2018, 01:03
Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

3 мая 2018, 09:40
Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия 
30 апреля 2018, 05:57
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

9 мая самарцы, как и все жители России, будут праздновать День Победы. На этот день запланирована обширная программа, включающая в себя  парад, на котором впервые перед зрителями проедет танк Т-34, концерты, возложение цветов. Торжества продлятся до 22:30. Своеобразной точкой станет 

27 апреля 2018, 09:30
В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В Самаре торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, на этот раз начнутся уже 7 мая. Все желающие смогут принять участие в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в 11 часов утра и в 14:00. Впрочем, это можно 

26 апреля 2018, 05:04
Самарцам безвозмездно помогут изготовить фотографии для акции «Бессмертный полк»

Самарцам безвозмездно помогут изготовить фотографии для акции «Бессмертный полк»

В Самаре в День Победы, 9 мая, состоится акция «Бессмертный полк». Почтить память героев минувшей войны может каждый. Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу, сообщили в правительстве 

23 апреля 2018, 10:36
9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция

9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция "Рекорд Победы"

Кроме Самары, в мероприятии участвуют 50 городов по всей стране. Участникам необходимо отжаться больше 26290 раз. Цифра отжиманий символизирует количество дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В столице губернии свой вклад сделали спортсмены - баскетболисты БК "Самара" и дзюдоисты 
9 мая 2017, 02:19
Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

9 мая в Самарской области пройдут авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2 мая 2017, 03:52
Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Уникальная операция поисково-спасательной службы Самарской области продолжалась несколько часов.
"Як-52" в составе пары участвовал в авиашоу Парада Памяти, а после выполнения полета над площадью Куйбышева экипаж сообщил о неполадках двигателя. До запасного аэродрома Кряж дотянуть не удалось, летчики приняли решение 

8 ноября 2016, 06:14
В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

Сегодня, 7 ноября, в Самаре один из самолетов, участвовавших в авиашоу на Параде Памяти, совершил вынужденную посадку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13 часов 4 минуты на территории Куйбышевского района. В реку 

7 ноября 2016, 02:57
В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом

В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом

Летом в Самарской области состоится Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Линия фронта», посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Реконструкторы соберутся в Борском районе у озера Потапово неподалеку от заповедника Бузулукский бор. «За основу будет взят один из эпизодов военных действий июня 

5 мая 2016, 02:29
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