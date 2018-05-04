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Техника для Парада Победы прибыла в Самару
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4 мая 2018, 09:02
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Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре
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3 мая 2018, 01:03
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Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре
В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая …
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3 мая 2018, 09:40
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Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия …
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30 апреля 2018, 05:57
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Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти
26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии …
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27 апреля 2018, 02:31
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Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.
Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским …
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27 апреля 2018, 02:05
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Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
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27 апреля 2018, 11:56
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Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре
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27 апреля 2018, 09:30
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В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34
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26 апреля 2018, 05:04
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Самарцам безвозмездно помогут изготовить фотографии для акции «Бессмертный полк»
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23 апреля 2018, 10:36
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9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция "Рекорд Победы"
Кроме Самары, в мероприятии участвуют 50 городов по всей стране. Участникам необходимо отжаться больше 26290 раз. Цифра отжиманий символизирует количество дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В столице губернии свой вклад сделали спортсмены - баскетболисты БК "Самара" и дзюдоисты …
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9 мая 2017, 02:19
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Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои
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2 мая 2017, 03:52
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Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне
Уникальная операция поисково-спасательной службы Самарской области продолжалась несколько часов.
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8 ноября 2016, 06:14
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В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти
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7 ноября 2016, 02:57
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В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом
Летом в Самарской области состоится Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Линия фронта», посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Реконструкторы соберутся в Борском районе у озера Потапово неподалеку от заповедника Бузулукский бор. «За основу будет взят один из эпизодов военных действий июня …
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5 мая 2016, 02:29