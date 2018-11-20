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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
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20 ноября 2018, 01:07
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
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20 ноября 2018, 11:19
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область
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29 августа 2018, 10:28
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12 иностранцев выдворили из Самары за выходные
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20 августа 2018, 10:28
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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15