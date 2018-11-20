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Материалы по теме:

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. 
20 ноября 2018, 11:19
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область

Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область

В Самарской области сотрудники спецслужб пресекли канал нелегальной миграции и задержали трех граждан одной из среднеазиатских республик. По материалам дела, еще в родной стране сообщники вступили в сговор, зная, что въезд на территорию России им запрещен. Они подыскали в Казахстане 
29 августа 2018, 10:28
12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

В выходные Самарскую область покинули еще 12 мигрантов, судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Всего же в этом году 63 регион «недосчитался» 609 нелегалов. Причем, 347 из них оплатили дальнюю поездку сами, не расходуя бюджетные средства. 
20 августа 2018, 10:28
С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

172 нарушителя миграционного законодательства уехали за свой счет.
22 мая 2018, 03:15
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