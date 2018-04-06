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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Он направил телеграммы главе Оренбургской области Юрию Бергу и руководителю Саратовской - Валерию Радаеву.
"От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от …
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12 февраля 2018, 11:22
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Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский
Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. В июне позапрошлого года у исполнителя была диагностирована опухоль мозга.
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22 ноября 2017, 11:56
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Почетный гражданин Самары Владимир Золотарев скончался 14 ноября
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14 ноября 2017, 02:56
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Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер
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25 октября 2017, 05:10
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Глава «Евразийской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова скончалась на 56 году жизни
Председатель совета директоров АО "Евразийская корпорация автовокзалов" Фэния Файзулловна Хакимова после продолжительной болезни скончалась на 56 году жизни. Об этом сообщили в общественной организации СОТО «Туган тел».
Похороны состоятся в селе Новая Кулатка Старокулаткинского района Ульяновской области 26 октября.
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25 октября 2017, 02:37
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В Самарской области появятся новые системы массового оповещения о чрезвычайных ситуациях
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин от имени правительства и жителей региона, а также от себя лично выразил глубокие соболезнования волгоградцам в связи с гибелью людей в результате двух террористических актов. В правительственной телеграмме, отправленной в адрес главы Волгоградской области Сергея …
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30 декабря 2013, 12:21
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Петра Монастырского похоронят на городском кладбище в Самаре 3 июля
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1 июля 2013, 05:09