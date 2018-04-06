Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. В июне позапрошлого года у исполнителя была диагностирована опухоль мозга.

Когда об этом стало известно, Хворостовский на некоторое время прервал концертную деятельность. Ему был сделаны несколько курсов химиотерапии в …