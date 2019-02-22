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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ 
18 февраля 2019, 12:10
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
13 февраля 2019, 09:26
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру. 

- Благодаря этому теплоэнергетики 
12 февраля 2019, 07:46
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