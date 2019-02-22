Коммунальщики рассказали, что самое трудное в работе управляющих компаний во время зимних порывов на теплотрассе. Чем опасна незаконная перепланировка квартир и почему сараи нельзя сооружать в подвалах – об этом смотрите в программе «ЖКХ: вопросы и ответы» на телеканале «ТЕРРА» во вторник, 25 февраля, в 19:10
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С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 05:16
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Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях
Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ …
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18 февраля 2019, 12:10
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки
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13 февраля 2019, 09:26
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина
Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру.
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12 февраля 2019, 07:46
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