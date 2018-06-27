Исторический центр Самары попал в пилотный федеральный проект по реновации. Кроме столицы 63-го региона его участниками стали Ярославль и Воронеж. При этом руководство областного минстроя не отказывается от масштабного проекта обновления старого города «Пять кварталов». Напомним, в 2015 году совокупная стоимость расселения и развития комплексной застройки оценивалась в 25 миллиардов рублей. Однако сроки и формат реализации проекта представители власти пока озвучить не могут.
Проект реновации исторического центра Самары «Пять кварталов», о котором говорилось 3 года назад, по словам главного архитектора 63-го региона Анатолия Баранникова, будет реализован. СОФЖИ до 2018 года потратило на расселение порядка 700 миллионов рублей. Однако в год ЧМ-2018 никаких работ не ведется. Предстоит решить, в каком объеме, формате и, самое главное, на какие средства расселять жителей ветхого жилья и строить новое. Пока известно, что Самара вошла в список из трех городов, помимо Ярославля и Воронежа, где будет воплощен федеральный проект по реновации. Сейчас ведется проектирование школы, которая тут будет необходима с возведением нового жилья.
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