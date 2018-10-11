Последние несколько дней проходят под знаком сразу двух скандалов с участием российских спортсменов. Первый инцидент произошел 7 октября в Лас-Вегасе. Там состоялся бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. На кону стоял титул чемпиона UFC в легком весе. Хабиб одолел соперника в четвертом раунде, удачно проведя удушающий прием. Самый горячий бой развернулся уже после основной схватки. Хабиб выпрыгнул из октогона и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса, решив призвать его к ответу за нанесенные оскорбления. В это же время брат Хабиба Абубакар и Зубайра Тухугов атаковали самого Макрегора. Драку удалось разнять только благодаря неимоверным усилиям. Сейчас решается вопрос о наказании участников незапланированной схватки.
Не успели остыть эмоции после первого происшествия, как последовала новость, главными антигероями которой стали игрок футбольного «Краснодара» Павел Мамаев и зенитовец Александр Кокорин. 8 октября бывшие участники национальной сборной приехали в Москву и шумно погуляли, избив несколько человек. Первой жертвой спортсменов стал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Он попросил «отдыхающих» вести себя более пристойно, за что тут же был избит. Спустя короткое время, нападению в одном из московских кафе подверглись руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Одного из них Кокорин ударил стулом. Сейчас на именитых футболистов заведено уголовное дело, они задержаны полицией.
Судя по всему, страсти по обоим эпизодам не улягутся еще долго. Как вы считает, какой «дуэт» нашумел громче? Хабиб – Конор? Или Мамаев – Кокорин?