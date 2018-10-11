Экс-игрок "Крыльев Советов" Сергей Чеснакас представил "Тотальному футболу" московское "Динамо" (соперника "Крыльев Советов" по 27-му туру чемпионата России). "Дан Петреску поднял "Динамо" из подвала турнирной таблицы на верхние её этажи. Первой звездой бело-голубых назову Александра Кокорина. Игра молодого нападающего впечатляет, футболистов …