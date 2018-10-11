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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Сергей Чеснакас:

Сергей Чеснакас: "Александр Кокорин - будущее российского футбола"

Экс-игрок "Крыльев Советов" Сергей Чеснакас представил "Тотальному футболу" московское "Динамо" (соперника "Крыльев Советов" по 27-му туру чемпионата России). "Дан Петреску поднял "Динамо" из подвала  турнирной  таблицы на верхние её этажи. Первой звездой бело-голубых назову Александра Кокорина. Игра молодого нападающего впечатляет, футболистов 

30 апреля 2013, 01:06
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