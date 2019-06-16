В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы … В Самаре появятся новые муралы на жилых домах: художники хотят запечатлеть исторические моменты чемпионатов мира по футболу на трех фасадах на Ташкентской. По словам мастера Дениса Vertigo, рисунки украсят девятиэтажные дома № 230, 240 и 222. На одном из них