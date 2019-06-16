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Муралы, нарисованные на домах Самары к ЧМ-2018, претендуют на нью-йоркскую премию
Проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов» - серия из 11 муралов, расположенных вдоль центральных улиц столицы 63-го региона, претендует на получение профессиональной интернет-премии Webby Awards. Он участвует в номинации «Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements». Поддержать номинанта можно, зарегистрировавшись
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12 апреля 2019, 02:47
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На многоэтажке в Волгаре нарисовали огромного орла с «Самарской Лукой»
На высотке на улице Казачьей, 2, в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары появились огромные граффити. Фасад многоэтажки украсило изображение орла, который обнимает своими крыльями сердце, символизирующее национальный парк «Самарская Лука». Авторами объемного изображения стали художники из Челябинска, один из …
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9 октября 2018, 10:40
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы
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10 августа 2018, 12:44
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