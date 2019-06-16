11
47
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.06.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Муралы, нарисованные на домах Самары к ЧМ-2018, претендуют на нью-йоркскую премию

Муралы, нарисованные на домах Самары к ЧМ-2018, претендуют на нью-йоркскую премию

Проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов» - серия из 11 муралов, расположенных вдоль центральных улиц столицы 63-го региона, претендует на получение профессиональной интернет-премии Webby Awards. Он участвует в номинации «Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements». Поддержать номинанта можно, зарегистрировавшись
12 апреля 2019, 02:47
На многоэтажке в Волгаре нарисовали огромного орла с «Самарской Лукой»

На многоэтажке в Волгаре нарисовали огромного орла с «Самарской Лукой»

На высотке на улице Казачьей, 2, в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары появились огромные граффити. Фасад многоэтажки украсило изображение орла, который обнимает своими крыльями сердце, символизирующее национальный парк «Самарская Лука». Авторами объемного изображения стали художники из Челябинска, один из 
9 октября 2018, 10:40
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре появятся новые муралы на жилых домах: художники хотят запечатлеть исторические моменты чемпионатов мира по футболу на трех фасадах на Ташкентской. По словам мастера Дениса Vertigo, рисунки украсят девятиэтажные дома № 230, 240 и 222. На одном из них 
10 августа 2018, 12:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх