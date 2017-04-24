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Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)
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23 апреля 2017, 06:40
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Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало
Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.
«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.
«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.
«Светофор не …
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19 апреля 2017, 09:23
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Ад на въезде в Самару
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14 апреля 2017, 05:13
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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13 апреля 2017, 11:45
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля
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31 января 2017, 06:16