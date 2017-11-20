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Материалы по теме:

В Самаре полицейских гонят с земли

В Самаре полицейских гонят с земли

Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают 

8 ноября 2017, 11:54
В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в 
7 ноября 2017, 04:58
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной 

30 октября 2017, 04:32
Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта 

25 октября 2017, 09:07
На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщают о заторе на Кировском мосту в Самаре.

«На Кировском мосту в направлении города контроль трезвости… Огромная пробка, всех пускают в один ряд… Южка в ремонте, хлебка стоит наглухо, и Кирыч остановили в лоскуты...» 
24 апреля 2017, 09:58
Ад на въезде в Самару

Ад на въезде в Самару

Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если 

14 апреля 2017, 05:13
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.

Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов 
3 февраля 2017, 09:54
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