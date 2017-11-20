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В Самаре полицейских гонят с земли
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8 ноября 2017, 11:54
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В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской
Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в …
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7 ноября 2017, 04:58
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Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной …
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30 октября 2017, 04:32
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Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей
Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта …
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25 октября 2017, 09:07
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На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту
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24 апреля 2017, 09:58
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Ад на въезде в Самару
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14 апреля 2017, 05:13
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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13 апреля 2017, 11:45
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54