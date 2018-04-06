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В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного

За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного

Жительница города Отрадный поплатилась за ругань в интернете. В приложении Viber женщина создала чат, в котором высказала оскорбления в адрес одной из его участниц. На горожанку пожаловались в прокуратуру.

На днях дело было рассмотрено в суде. Его фигурантка полностью признала свою 

22 марта 2018, 09:10
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения 

20 февраля 2018, 09:05
В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

Госконтракт с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается возведением Фрунзенского моста, решено продлить. Правительство Самарской области подписало соответствующее распоряжение. Изначально 1-ю очередь объекта должны были сдать еще 1 августа 2018 года. Однако, из-за проблем с финансированием фактический график работ выполнялся с отставанием. 

24 января 2018, 03:12
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
22 января 2018, 05:03
Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора

Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора

В Самарской области по требованию Ростехнадзора оштрафовано региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Такая мера была назначена за неисполнение транспортным ведомством ранее выданного предписания об устранении нарушений при строительстве мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. Ростехнадзор внепланово проверял объект в 

16 января 2018, 04:19
Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Областному Минтрансу снова не удалось вернуть через суд 347 миллионов рублей, которые были перечислены в 2014 году фирме «Волгоспецстрой» в счет оплаты контракта на строительство Кировского мостового перехода. Эти деньги оказались на счетах московского «Глобэксбанка». Финансовая организация принудительно взыскала их 

12 декабря 2017, 07:59
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