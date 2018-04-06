Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами. Так, основание опоры №2 изготовили из десяти свай, что является нарушением проектной документации, согласно которой их должно быть 20 штук. Аналогичные претензии предъявили и к качеству опоры №8. Ее сделали из 16-ти свай, хотя по проекту нужно 8. При этом строители использовали не ту марку бетона, какая была указана в проекте.
Минтранс с таким заключением не согласился. В ходе споров министерство настаивало, что никаких градостроительных отклонений не допускало, подрядчик вёл работы в соответствии с проектом и внесёнными в него изменениями. Саму же проверку минтранс расценил как - цитата - «формальную, без установления всех имеющих значение для дела обстоятельств».
Подобная позиция не убедила судей ни в арбитраже, ни в апелляции. Что теперь делать со сваями и бетоном, и насколько безопасным будет мост, в материалах дела не указывается. Напомню, строительство путепровода общей протяженностью около 3-х километров стартовало в ноябре 2015-го. Стоимость работ достигает 12,5 миллиардов рублей. Изначально завершить объект планировали в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования срок передвинули на 2019-й.
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