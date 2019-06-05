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В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину
Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы. Исследования показали, что некоторые продукты не соответствуют надлежащим нормам качества.
«В пяти пробах куриного фарша и в одном образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме …
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27 мая 2019, 02:20
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Плохая новость для шашлычников: В Самарской области ожидается ухудшение погоды
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1 мая 2019, 03:17
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре
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9 июля 2018, 12:36
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Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой
На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.
Однако планам заработать не …
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26 июня 2018, 09:10
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К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык
В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова запрещает разводить костры и сжигать траву, организовывать пикники с жаркой шашлыков …
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10 мая 2018, 08:03
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В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду
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7 августа 2016, 07:28
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В России могут ввести налог на шашлыки в лесу
Такая законодательная инициатива появилась накануне. Ее авторы предлагают любителям полакомиться на природе жареным мясом выдавать за пятьсот рублей соответствующие разрешения. Действовать такая лицензия будет три года. Отдельно оговаривается, что от подобных плат можно освободить представителей малочисленных народов северной и дальневосточной …
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1 октября 2015, 11:10
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