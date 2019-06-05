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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину

В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину

Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы. Исследования показали, что некоторые продукты не соответствуют надлежащим нормам качества.

«В пяти пробах куриного фарша и в одном образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме 

27 мая 2019, 02:20
Плохая новость для шашлычников: В Самарской области ожидается ухудшение погоды

Плохая новость для шашлычников: В Самарской области ожидается ухудшение погоды

В Самарской области ожидается ухудшение погоды, предупреждает региональное ГУ МЧС. Уже завтра, 2 мая, пойдет «небольшой и умеренный дождь, местами гроза, ветер южный – от 7 до 12 метров в секунду», местами порывы - до 15-20.
 
В спасательном ведомстве 

1 мая 2019, 03:17
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

В Самаре уничтожили крупную партию мяса, которую перевозили без документов. Фуру остановили на мобильном посту ДПС. В автомобиле находились две коровьих туши весом в 544 килограмма. 
 
"Говядина была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе 
9 июля 2018, 12:36
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык

К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык

В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова запрещает разводить костры и сжигать траву, организовывать пикники с жаркой шашлыков 

10 мая 2018, 08:03
В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

На днях в Самаре была раскрыта необычная кража.

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Уральской Куйбышевского района города сотрудниками полиции по горячим следам был задержан местный 25-летний житель. Молодого человека подозревают в краже маринованного шашлыка, алкоголя и одежды. 

7 августа 2016, 07:28
В России могут ввести налог на шашлыки в лесу

В России могут ввести налог на шашлыки в лесу

Такая законодательная инициатива появилась накануне. Ее авторы предлагают любителям полакомиться на природе жареным мясом выдавать за пятьсот рублей соответствующие разрешения. Действовать такая лицензия будет три года. Отдельно оговаривается, что от подобных плат можно освободить представителей малочисленных народов северной и дальневосточной 

1 октября 2015, 11:10
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