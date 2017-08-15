9
26
53
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые из Швейцарии считают, что кофеин отрицательно влияет на качество выполнения физических упражнений. По их мнению, даже одна чашка бодрящего напитка может заметно уменьшить эффективность работы сердечно-сосудистой системы.
К своим умозаключениям специалисты пришли после исследований с участием 18 человек. У 

31 марта 2017, 03:43
Ученые рассказали о бесполезности фитнес-гаджетов для похудения

Ученые рассказали о бесполезности фитнес-гаджетов для похудения

Американские ученые из Питтсбургского университета проанализировали влияние фитнес-гаджетов на изменение массы тела. На протяжении 2 лет они вели наблюдения за 470 добровольцами, страдающими избыточным весом. В итоге выяснилось, что трекеры только тормозят процесс похудения.
Все испытуемые систематически тренировались и придерживались 

22 сентября 2016, 09:38
В Самаре пройдет Открытый чемпионат России по фитнесу и бодибилдингу

В Самаре пройдет Открытый чемпионат России по фитнесу и бодибилдингу

Соревнования состоятся 21 мая в комплексе «МТЛ Арена». Организаторы ожидают на чемпионат примерно сотню спортсменов и спортсменок, не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщил гендиректор областного клуба бодибилдинга и фитнеса Алексей Шайкин. В городской 

12 мая 2016, 09:22
Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Специалисты Калифорнийского университета вновь доказали пользу смеха. Они установили, что степень здоровья тех людей, кто ведет здоровый образ жизни, занимается ежедневным бегом или фитнесом, соответствует здоровью тех, кто много смеется. Это, в частности, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему организма.
30 
18 января 2016, 07:08
Ученые: Связи не всегда дают шанс сделать успешную карьеру

Ученые: Связи не всегда дают шанс сделать успешную карьеру

Группа международных исследователей из Университетского колледжа Лондона, Университета Нотр-Дама, Университета Пенсильвании и Техасского университета пришла к выводу, что личные связи далеко не всегда дают шанс сделать успешную карьеру, пишет издание Prothom Alo. Нужно еще иметь и талант.
 
В рамках 
30 сентября 2015, 11:39
Тренеры команд подрались во время матча ВХЛ

Тренеры команд подрались во время матча ВХЛ

Вчера, 2 апреля, во время матча между клубами Высшей хоккейной лиги ТХК и ижевской "Ижсталью" произошла драка. В потасовке приняли участие не только болельщики, хоккеисты, но и тренеры обоих клубов.
В рукопашной сошлись Андрей Разин и Алексей Ждахин. Разнять специалистов 
4 апреля 2015, 12:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна