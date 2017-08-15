В Самаре пройдет Открытый чемпионат России по фитнесу и бодибилдингу Соревнования состоятся 21 мая в комплексе «МТЛ Арена». Организаторы ожидают на чемпионат примерно сотню спортсменов и спортсменок, не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщил гендиректор областного клуба бодибилдинга и фитнеса Алексей Шайкин. В городской …