В Общественной палате родилась инициатива сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров, сообщают российские информагентства. Как отмечают авторы идеи, в связи с последовательным ростом количества фитнес-клубов несовершенство законодательства может отрицательно сказаться на здоровье граждан.
По статистике, в прошлом году лишь 79% персонала государственных спортивных учреждений соответствовали требованиям профессиональных стандартов в сфере образования. В свою очередь, ситуацию в коммерческом секторе эксперты признают куда более сложной.
Соответствующие предложения собираются направить на рассмотрение в Министерство спорта. Вместе с тем, в Общественной палате считают актуальным улучшение материальной оснащенности спортивных учреждений и повышение профессионализма их сотрудников. А еще предлагается установить порядок ликвидации фитнес-клубов, замеченных в различных нарушениях.
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