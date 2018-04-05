|
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.
«13-15 мая в регионе пройдёт …
|
4 апреля 2018, 04:27
|
Самарцев поощрят призами за участие в субботнике
|
4 апреля 2018, 02:08
|
Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
|
4 апреля 2018, 07:02
|
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
|
3 апреля 2018, 05:15
|
Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками
На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу …
|
19 марта 2018, 11:00
|
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре
Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской …
|
15 марта 2018, 05:14
|
Разработчики Airbus показали воздушное такси
|
27 февраля 2018, 08:29
|
ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре
|
26 декабря 2017, 09:47
|
В России предлагают сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров
В Общественной палате родилась инициатива сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров, сообщают российские информагентства. Как отмечают авторы идеи, в связи с последовательным ростом количества фитнес-клубов несовершенство законодательства может отрицательно сказаться на здоровье граждан.
|
15 августа 2017, 05:16