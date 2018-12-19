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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

По итогам ноября средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самарской области составила чуть больше 46 тысяч рублей. Такие данные приводит СОФЖИ. Его специалисты проанализировали 12 тысяч 777 уникальных предложений. На первом месте оказалась Самара, здесь в 
19 декабря 2018, 08:35
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

3 декабря 2018, 04:52
Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в 
30 ноября 2018, 10:43
В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%

Специалисты проанализировали ситуацию со стоимостью недвижимости в Самаре. Выяснилось, что в сентябре квадратный метр в новостройках подешевел на 6,39%, или на 3251 рубль. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Нины Шумковой, это 

17 октября 2018, 03:29
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.

В среду, 18 июля, ключи от своих 
19 июля 2018, 02:06
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на 

18 мая 2018, 03:27
Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

В Тольятти приобретут более 50 квартир для детей-сирот, следует из сообщения на портале госзакупок. Закупка каждой из них проводится отдельным аукционом. Максимальная цена квартиры – 1 миллион 300 тысяч рублей, площадь - 33 квадратных метра. Это соответствует примерно 40 тысячам 

8 мая 2018, 03:10
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