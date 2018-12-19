В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны продавать квартиры через так называемые эскроу-счета, и исключительно в домах, разрешения на строительство которых получены позже 1 июля 2018-го. Доступ к деньгам строители получат только после сдачи объекта. Норма распространится на все новостройки. Поправки внесены правительством России с целью избежать появления новых обманутых дольщиков. По мнению экспертов, новелла может привести к существенному росту цен на жилье на первичке.
|
За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
|
19 декабря 2018, 08:35
|
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор
На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …
|
3 декабря 2018, 04:52
|
Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
|
30 ноября 2018, 10:43
|
В Самаре квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 6%
|
17 октября 2018, 03:29
|
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году
|
19 июля 2018, 02:06
|
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
|
6 июня 2018, 02:18
|
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
|
18 мая 2018, 03:27
|
Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти
|
8 мая 2018, 03:10