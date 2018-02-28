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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Как отмечается, существующие нормы контроля при следовании лиц, транспортных средств и т.д. дополнены новым пунктом. Эксперты поясняют: в технологических схемах 

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«Реализация и 
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70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
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На границе с Казахстаном задержали

На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
 
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. 
10 ноября 2016, 11:04
Саратовская область переходит на самарское время

Саратовская область переходит на самарское время

Сегодня, 2 ноября, Госдума России приняла закон о переводе часов в Саратовской области на час вперед. За отнесение соседнего региона к самарскому часовому поясу проголосовали все депутаты.

Отмечается, что данный вопрос был тщательно проработан на территории Саратовской области, за перевод стрелок 

2 ноября 2016, 11:10
В РФ создан морской робот-разведчик для мониторинга госграниц

В РФ создан морской робот-разведчик для мониторинга госграниц

Морской разведывательный робот для мониторинга госграниц и прибрежных зон появился в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК.
Принципиально новое устройство перемещается без участия оператора по нужному маршруту и способно самостоятельно выходить на связь с 

17 октября 2016, 12:44
Задержанный на границе американец приехал в Сибирь за «лучшей жизнью»

Задержанный на границе американец приехал в Сибирь за «лучшей жизнью»

Задержанный российскими пограничниками за незаконное пересечение границы гражданин Соединенных Штатов рассказал, что стремился попасть в Сибирь в поисках лучшей жизни. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре.
Инцидент случился в Карасукском районе Новосибирской области. Нарушителем оказался 

6 октября 2016, 01:40
Девушка из Самары задержана за попытку купить младенца у его 16-летней матери

Девушка из Самары задержана за попытку купить младенца у его 16-летней матери

22-летней жительнице Самарской области и 16-летней девушке из Узбекистана предъявлено обвинение в торговле новорожденным ребенком. Их задержали в Подмосковье, в городе Люберцы.

Следователи установили, что в феврале этого года несовершеннолетняя иностранка, которая на тот момент была беременна, решила продать своего будущего 

12 августа 2016, 03:04
В Петербурге женщину задержали при попытке продать грудного ребенка

В Петербурге женщину задержали при попытке продать грудного ребенка

В Северной столице правоохранители спасли грудного ребенка, которого хотела продать собственная мать. Задержание осуществили в кафе на Садовой улице. Как выяснилось, женщина только пять дней назад родила сына, и накануне покинула роддом. В роли потенциальных покупателей выступали оперативники.
Цена была 

26 апреля 2016, 03:46
Уроженец Казахстана хотел продать своего сына за 1,5 млн рублей

Уроженец Казахстана хотел продать своего сына за 1,5 млн рублей

Против 24-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело (статья "Торговля людьми").  Этот безработный житель Липецка дал в интернете объявление о продаже своего ребенка. С покупателем, роль которого сыграл сотрудник полиции, была достигнута договоренность о стоимости мальчика – 1,5 млн рублей. В 
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Житель Самары получил 3 года колонии за покупку ребенка для сексуальной эксплуатации

Житель Самары получил 3 года колонии за покупку ребенка для сексуальной эксплуатации

В Самаре вынесен приговор по делу о покупке 9-летней девочки для сексуальной эксплуатации. Виновным по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего» признан житель города Николай Хворощан.

Согласно материалам дела, 18 января 2013 года мужчина заплатил 2 тысячи рублей матери ребенка 

18 февраля 2014, 04:23
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