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В РФ изменен порядок пропуска через государственную границу
В Российской Федерации появились изменения в порядке контроля при пропуске через госграницу. Регламентирующий новые правила документ обнародован на портале кабмина.
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8 ноября 2017, 12:24
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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Саратовская область перешла в самарский часовой пояс
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4 декабря 2016, 05:10
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Саратовская область начнет жить по самарскому времени
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23 ноября 2016, 01:15
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На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. …
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10 ноября 2016, 11:04
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Саратовская область переходит на самарское время
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2 ноября 2016, 11:10
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В РФ создан морской робот-разведчик для мониторинга госграниц
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17 октября 2016, 12:44
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Задержанный на границе американец приехал в Сибирь за «лучшей жизнью»
Задержанный российскими пограничниками за незаконное пересечение границы гражданин Соединенных Штатов рассказал, что стремился попасть в Сибирь в поисках лучшей жизни. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре.
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6 октября 2016, 01:40
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Девушка из Самары задержана за попытку купить младенца у его 16-летней матери
22-летней жительнице Самарской области и 16-летней девушке из Узбекистана предъявлено обвинение в торговле новорожденным ребенком. Их задержали в Подмосковье, в городе Люберцы.
Следователи установили, что в феврале этого года несовершеннолетняя иностранка, которая на тот момент была беременна, решила продать своего будущего …
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12 августа 2016, 03:04
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В Петербурге женщину задержали при попытке продать грудного ребенка
В Северной столице правоохранители спасли грудного ребенка, которого хотела продать собственная мать. Задержание осуществили в кафе на Садовой улице. Как выяснилось, женщина только пять дней назад родила сына, и накануне покинула роддом. В роли потенциальных покупателей выступали оперативники.
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26 апреля 2016, 03:46
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Уроженец Казахстана хотел продать своего сына за 1,5 млн рублей
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13 июля 2015, 03:13
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Житель Самары получил 3 года колонии за покупку ребенка для сексуальной эксплуатации
В Самаре вынесен приговор по делу о покупке 9-летней девочки для сексуальной эксплуатации. Виновным по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего» признан житель города Николай Хворощан.
Согласно материалам дела, 18 января 2013 года мужчина заплатил 2 тысячи рублей матери ребенка …
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18 февраля 2014, 04:23