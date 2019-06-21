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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего
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21 июня 2019, 09:02
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В женской велогонке победили спортсменки из Китая
Женская командная велогонка у "Самара Арены" завершилась триумфом китайских гонщиц. Весь пьедестал заняли спортсменки из Поднебесной. Напомним, соревнования проводятся в рамках VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира …
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19 июня 2019, 11:24
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В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры
Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 …
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17 июня 2019, 11:15
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Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу
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18 июня 2019, 01:57
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В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры
В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти …
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17 июня 2019, 04:28
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В Иркутске умер малыш, выброшенный матерью вместе с братом с 8-го этажа
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27 ноября 2015, 07:04
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В Твери двое детей выпали из окна 10-го этажа
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25 мая 2015, 05:57
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В Подмосковье двухлетний ребенок выжил, упав с 11-го этажа
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21 мая 2015, 09:01
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В Курске семилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа
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18 мая 2015, 07:45
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