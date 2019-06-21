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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе 
21 июня 2019, 09:02
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
В женской велогонке победили спортсменки из Китая

В женской велогонке победили спортсменки из Китая

Женская командная велогонка у "Самара Арены" завершилась триумфом китайских гонщиц. Весь пьедестал заняли спортсменки из Поднебесной. Напомним, соревнования проводятся в рамках VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира 
19 июня 2019, 11:24
В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 
17 июня 2019, 11:15
Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Курьезный случай произошел на днях в китайском городе Аксу. Там на одной из местных дорог под колесами автомобиля оказалась овца. Животное выжило, но получило травмы и не смогло самостоятельно покинуть проезжую часть. В итоге на защиту овцы «встали» ее собратья 
18 июня 2019, 01:57
В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти 
17 июня 2019, 04:28
В Иркутске умер малыш, выброшенный матерью вместе с братом с 8-го этажа

В Иркутске умер малыш, выброшенный матерью вместе с братом с 8-го этажа

Трагедия случилась в пятницу, 27 ноября, в Ленинском районе Иркутска. 32-летняя мать двоих детей (двух и четырех лет) сбросила малышей из окна квартиры на 8-м этаже. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии. Младшему ребенку жизнь спасти не удалось.
В настоящее время врачи 
27 ноября 2015, 07:04
В Твери двое детей выпали из окна 10-го этажа

В Твери двое детей выпали из окна 10-го этажа

7-летний мальчик скончался, 2-летняя девочка – в реанимации.
25 мая 2015, 05:57
В Подмосковье двухлетний ребенок выжил, упав с 11-го этажа

В Подмосковье двухлетний ребенок выжил, упав с 11-го этажа

Сегодня, 21 мая, во Фрязине произошла трагедия. Из окна 11-го этажа жилого дома упал 2-летний ребенок. В момент происшествия дома находилась мама и присматривала за малышом. Несмотря на это, малыш залез на подоконник, нажал на москитную сетку и выпал.
Сейчас 
21 мая 2015, 09:01
В Курске семилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа

В Курске семилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа

Сегодня, 18 мая, в Курске произошла трагедия. С 9-го этажа жилого дома по ул. Косухина упала 7-летняя девочка. Ребенок выжил. С тяжелейшими травмами девочку доставили в больницу.
Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили в квартире пьяную мать девочки. По предварительной 
18 мая 2015, 07:45
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