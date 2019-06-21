Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего … В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе