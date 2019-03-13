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Материалы по теме:

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сообщил о минировании одного из театров города. Ранее неизвестный позвонил в дежурную часть № 24 УМВД России по Тольятти. Дежурный отправил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Полицейские проверили здание, кинолог 
13 марта 2019, 10:53
«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт. 
13 марта 2019, 10:19
В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному 
13 марта 2019, 10:01
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

Во вторник утром, 12 марта, во время снегопада иномарка Hyundai Solaris сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Автограде. После столкновения пострадавшая выжила, но ей потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе 
13 марта 2019, 08:45
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

В субботу, 9 марта, «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» красноярский «Енисей». Перед началом встречи погода удивила — началась метель, поднялся ветер. Но, несмотря на капризы стихии, матч, который собрал 9376 зрителей, завершился поражением гостей со счетом 4:0.
10 марта 2019, 08:28
Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до 
9 марта 2019, 08:48
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.

В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по 
6 марта 2019, 03:01
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать «Енисей». Игра стартует в 15:00. Обслуживать матч будет судейская бригада, состоящая из судьи Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга и 
6 марта 2019, 10:06
Телебашня в Самаре засветится за 7 млн рублей

Телебашня в Самаре засветится за 7 млн рублей

Телебашня в Самаре получит  более 4 тысяч 600 светодиодных ламп, указано в сообщении на портале госзакупок. Светильники разместят по всей высоте конструкции, а она более 190 метров. Участки гирлянды будут менять свой цвет, превращаясь во флаг РФ, световые часы и 

3 ноября 2017, 04:13
Новой телебашни в Самаре не будет

Новой телебашни в Самаре не будет

Строить новую телебашню к чемпионату мира по футболу 2018 года, которая должна была заменить старое сооружение на улице Советской Армии, в Самаре не будут. Российское правительство отказалось от этой идеи, хотя ее эскизный проект был уже практически готов.

Предполагалось, 
5 августа 2015, 02:29
В Самаре ищут подрядчика для сноса Радиоцентра №3 к ЧМ-2018

В Самаре ищут подрядчика для сноса Радиоцентра №3 к ЧМ-2018

Госкомпания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявила конкурс по поиску подрядчика для сноса зданий Радиоцентра №3 в Самаре. Цена контракта - 119 миллионов рублей.

Исполнителю предстоит до конца следующего года демонтировать на объекте склады, трансформаторные подстанции, антенные павильоны, радиобашни 
24 октября 2014, 05:04
В Самаре ищут подрядчика для строительства новой телебашни к ЧМ-2018

В Самаре ищут подрядчика для строительства новой телебашни к ЧМ-2018

Госкомпания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявила тендер по определению подрядчика для проектирования новой телебашни в Самаре. Цена контракта - почти 25 млн рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, документ предусматривает работы по организации переноса и переустройству сооружений связи, 
9 октября 2014, 01:41
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