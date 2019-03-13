|
В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря
|
13 марта 2019, 10:53
|
«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт
В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт.
|
13 марта 2019, 10:19
|
В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр
В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному …
|
13 марта 2019, 10:01
|
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
|
13 марта 2019, 08:45
|
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0
|
10 марта 2019, 08:28
|
Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами
В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до …
|
9 марта 2019, 08:48
|
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
|
6 марта 2019, 09:32
|
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
|
6 марта 2019, 04:04
|
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»
|
6 марта 2019, 03:01
|
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
|
6 марта 2019, 10:06
|
Телебашня в Самаре засветится за 7 млн рублей
|
3 ноября 2017, 04:13
|
Новой телебашни в Самаре не будет
|
5 августа 2015, 02:29
|
В Самаре ищут подрядчика для сноса Радиоцентра №3 к ЧМ-2018
Госкомпания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявила конкурс по поиску подрядчика для сноса зданий Радиоцентра №3 в Самаре. Цена контракта - 119 миллионов рублей.
Исполнителю предстоит до конца следующего года демонтировать на объекте склады, трансформаторные подстанции, антенные павильоны, радиобашни …
|
24 октября 2014, 05:04
|
В Самаре ищут подрядчика для строительства новой телебашни к ЧМ-2018
Госкомпания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявила тендер по определению подрядчика для проектирования новой телебашни в Самаре. Цена контракта - почти 25 млн рублей.
Согласно информации с сайта госзакупок, документ предусматривает работы по организации переноса и переустройству сооружений связи, …
|
9 октября 2014, 01:41
Мы Вам перезвоним!