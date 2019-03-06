В эти дни Самарская область принимает Первенство судейского сообщества по мини-футболу. В столицу региона приехали служители Фемиды из всех 14-ти регионов ПФО. И для каждого из них популярная игра в мяч давно переросла в нечто большее, чем хобби.

Они на время …