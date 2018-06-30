С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Самарской области в среднем на 4%.В перспективе, по мнению экспертов регионального фонда капремонта, увеличат и эти взносы. В некоторых регионах России они уже в 2 раза выше, чем у нас.
Михаил Архипов, врио генерального директора "Фонда капитального ремонта Самарской области":
- Минстроем дано поручение вести минимальный взнос к экономически обоснованному. В Самарской области будет создана комиссия по рассмотрению этой проблемы. Но на 19 год нет такого глобального увеличения, и я считаю, что жителям Самарской области с этим повезло.
С июля начнется рост цен на квартиры в новостройках. Примерно на 5% в год. Это связано со вступлением в силу закона, ужесточающего контроль за девелоперами. Они должны будут иметь стаж не менее трех лет. И им запретят иметь какие-то долги, кроме кредита на конкретное строительство. В результате до 15% застройщиков, по мнению экспертов, вынуждены будут покинуть этот рынок, так как не смогут найти деньги на возведение домов.
Юлия Овечкина, вице-президент Поволжской гильдии риэлторов, директор агентства "Огни Самары":
- Строительство долевое, долгие года эту отрасль двигали именно частные инвесторы. В данный момент с принятием закона, сложно будет оценить как повлияет, но я думаю, вряд ли будет продолжать быть интересным для частных инвесторов. Исходя из рынка, думаю, что частный инвестор будет уходить.
Подорожают сигареты из-за того, что акцизные сборы на табачную продукцию повышаются на 10%. С 1562 рублей за тысячу штук до 1718. А вот акцизы на топливо наоборот снизились. На дизель на 2000 рублей с тонны, а на бензин — на 3 тысячи. Впрочем, цены на заправках в перспективе все равно будут расти.
Евгений Ложкарев, управляющий сети АЗС "ОЛВИ":
- Я уверен, что, скорее всего, федеральные компании поднимут. Есть договоренности, которые они выдерживают стоимость на данный момент, но все равно они повысят цены. Это невозможно, они и по своей группе розничной торговли работают в минус. Поэтому цена повысится, мое мнение, установится скорее всего на уровне 43 рублей.
Зарплаты бюджетникам отныне будут перечислять только на карты "МИР". В банках при выдаче ипотеки появится электронная закладная. В ней будут содержаться все данные о кредите и заемщике. Новая электронная версия будет и у полисов ОСАГО, внешне она будет выглядеть также, как бумажный документ.
Владельцев интернет-ресурсов и мессенджеров обяжут хранить все сообщения своих пользователей на территории России. Доступ к ним предоставляют правоохранителям для предотвращения террористических действий. К слову, сейчас в течение 6 месяцев хранится только информация о фактах соединения без содержания этих сообщений и переговоров.
Сверхурочные и переработки теперь будут оплачиваться по-новому. В счет пойдут только фактически отработанные часы, и стоить они будут в 2 раза дороже обычных. Те же, кто работают 4 часа в день и меньше теперь могут остаться без официального обеда - это на усмотрение руководства.