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Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
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26 июля 2018, 09:36
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В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»
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24 июля 2018, 04:24
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«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»
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24 июля 2018, 01:56
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В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев
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23 июля 2018, 09:51
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Самарские генералы подарили Николаю Меркушкину именную форму
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7 мая 2014, 11:30