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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше 
27 декабря 2018, 09:50
Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.

Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».

«В 2018 году «Хранители России» запустили 

19 декабря 2018, 08:37
Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости

Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости

Крайне удачно сложился октябрь для сайта trkterra.ru. У нас очередной рекорд посещаемости. За прошедший 31 день сайт посетили 597 183 человека, которые просмотрели 912 467 страниц. Если сравнивать эти цифры с показателями октября 2017 года, то динамика составила плюс 478 

1 ноября 2018, 10:46
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Сайт trkterra.ru продолжает обновлять рекорды. 5 июля, всего за один день, у нас побывали 79 568 человек. Такого показателя сайт достиг впервые в своей истории. По итогам четверга он стал самым читаемым среди самарских электронных СМИ.

Интерес читателей был 
6 июля 2018, 11:00
В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

Июнь 2018 года стал по-настоящему победным для сайта телерадиокомпании «ТЕРРА»  trkterra.ru. Прошедший месяц завершился рекордной посещаемостью за всю его историю. За 30 дней на сайте побывали 339 399 человек, которые просмотрели 669 137 страниц. Рост числа уникальных посетителей по сравнению 

2 июля 2018, 04:45
Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет

Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет

В июле россияне сходили в кино 21,88 млн раз. Это рекордный показатель на середину лета за последнюю пятилетку. При этом данные по июлю-2015 превосходят первый летний месяц на 40,2%. Самая популярная кинолента июля - мультфильм «Миньоны» (более 7,5 млн зрителей), 
17 августа 2015, 04:26
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