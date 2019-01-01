Пришло время подвести итоги 2018 года для сайта trkterra.ru. За прошедшие 12 месяцев ресурс посетили 4 086 334 человек, просмотревшие 7 204 159. Для сравнения, показатели 2017 года выглядели следующим образом: только 1 251 697 посетителей при 3 290 182 просмотрах. Динамика составила: плюс 226% по посетителям и плюс 118% по просмотрам.
Остается добавить, что на текущий момент сайт trkterra.ru занимает четвертое место среди самых посещаемых новостных ресурсов региона.
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В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
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27 декабря 2018, 09:50
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Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России
Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
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19 декабря 2018, 08:37
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Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости
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1 ноября 2018, 10:46
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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек
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6 июля 2018, 11:00
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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет
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17 августа 2015, 04:26