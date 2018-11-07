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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
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7 ноября 2018, 07:27
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В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары
Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, …
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7 ноября 2018, 06:02
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В блогах: самарские музейные фейки
Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные …
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7 ноября 2018, 05:57
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В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"
В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.
"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить …
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7 ноября 2018, 05:41
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В Самаре перекроют дороги около площади Куйбышева
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2 ноября 2018, 12:10
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Самарские школьники готовятся к Параду Памяти
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12 октября 2018, 11:15
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Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию
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11 октября 2018, 10:01
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В блогах: о Параде Памяти в Самаре
Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму …
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10 ноября 2017, 09:30