В Самаре перекроют дороги около площади Куйбышева В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. В связи с этим на улицах около площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта. С 15:00 вторника, 6 ноября, до 6:00 7 ноября перекроют:

улицу Вилоновскую от Галактионовской до Чапаевской;

Чапаевскую от … Чапаевскую от