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Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября
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7 июня 2018, 12:57
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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары
«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение …
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7 июня 2018, 11:19
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Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев
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6 июня 2018, 03:19
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Самарский ледовый дворец сровняли с землей
В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта - группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке …
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6 октября 2017, 04:10
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Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей
9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
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22 мая 2017, 07:19
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Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС
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12 мая 2017, 08:48
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Владислав Третьяк про старый ледовый дворец в Самаре: «Это каменный век»
В Самаре проходят матчи юбилейного, десятого по счету, хоккейного турнира на призы легендарного вратаря Владислава Третьяка. Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России лично открыл соревнования десятилетних мальчишек, которые в последний раз вышли на лед Дворца спорта …
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5 апреля 2017, 02:06
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В Самаре памятник Владимиру Высоцкому перенесут на новое место
В связи с началом работ по сносу старого ледового дворца в Самаре от ЦСК ВВС будет перенесен памятник Владимиру Высоцкому.
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19 июня 2014, 03:14