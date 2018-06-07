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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской 

7 июня 2018, 12:57
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение 

7 июня 2018, 11:19
Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч 

6 июня 2018, 03:19
Самарский ледовый дворец сровняли с землей

Самарский ледовый дворец сровняли с землей

В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта -  группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке 
6 октября 2017, 04:10
Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Победителю предстоит снести Дворец спорта 

22 мая 2017, 07:19
Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в конце этого месяца начнется демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС на Молодогвардейской. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин.
Место будет готовиться для большого спортивного комплекса. По проекту здесь будут 3 ледовые площадки. Это основная арена, тренировочная зона, а также 

12 мая 2017, 08:48
Владислав Третьяк про старый ледовый дворец в Самаре: «Это каменный век»

Владислав Третьяк про старый ледовый дворец в Самаре: «Это каменный век»

В Самаре проходят матчи юбилейного, десятого по счету, хоккейного турнира на призы легендарного вратаря Владислава Третьяка. Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России лично открыл соревнования десятилетних мальчишек, которые в последний раз вышли на лед Дворца спорта 

5 апреля 2017, 02:06
В Самаре памятник Владимиру Высоцкому перенесут на новое место

В Самаре памятник Владимиру Высоцкому перенесут на новое место

В связи с началом работ по сносу старого ледового дворца в Самаре от ЦСК ВВС будет перенесен памятник Владимиру Высоцкому.
Скульптура работы Михаила Шемякина переедет со своего места временно. Новым местом размещения памятника станет противоположная сторона ул. Молодогвардейской, его установят рядом 

19 июня 2014, 03:14
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