8
28
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888888888   888       888       888888888                           
 d88P  Y88b  888         888       888       888                                 
 888         888         888       888       888                                 
 888d888b.   8888888b.   88888b.   88888b.   8888888b.   88888b.d88b.    .d8888b 
 888P "Y88b       "Y88b  888 "88b  888 "88b       "Y88b  888 "888 "88b  d88P"    
 888    888         888  888  888  888  888         888  888  888  888  888      
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  888  888  888  888  Y88b  d88P  888  888  888  Y88b.    
  "Y8888P"    "Y8888P"   888  888  888  888   "Y8888P"   888  888  888   "Y8888P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Памятник Владимиру Высоцкому вернулся на прежнее место в Самаре

Памятник Владимиру Высоцкому вернулся на прежнее место в Самаре

Памятник Владимиру Высоцкому в Самаре вернулся на прежнее место. В 2017 году его убрали для проведения работ по сносу Дворца спорта ЦСК ВВС.

Ранее изваяние хотели перенести через дорогу в сквер к так называемому Шанхаю, однако до чемпионата мира 
7 июня 2018, 03:35
Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской 

7 июня 2018, 12:57
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение 

7 июня 2018, 11:19
Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы.  Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую 
25 апреля 2018, 04:51
В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре выезд на улицу  Луначарского с Московского шоссе до конца года не откроют. Ввести в эксплуатацию участок до Автобусного проезда планируют только в первом квартале следующего, 2018 года, сообщили в городском департаменте градостроительства.

«Планируем ввод до конца первого 
25 декабря 2017, 01:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх