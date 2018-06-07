Памятник Владимиру Высоцкому вернулся на прежнее место в Самаре Памятник Владимиру Высоцкому в Самаре вернулся на прежнее место. В 2017 году его убрали для проведения работ по сносу Дворца спорта ЦСК ВВС.



Ранее изваяние хотели перенести через дорогу в сквер к так называемому Шанхаю, однако до чемпионата мира …