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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В Самаре открылись елочные базары

В Самаре открылись елочные базары

В Самаре в четверг, 14 декабря, начали работать елочные базары. Старт торговли новогодними деревьями был отложен из-за погодных условий. Открыть точки продаж планировали еще пятого декабря.
 
Отметим, сегодня еще не все допущенные к торговле елками предприниматели начали работу. Базары 

14 декабря 2017, 09:02
В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки. Об этом чиновники сообщили на совещании в мэрии Самары. Больше всего праздничных площадок предусмотрено в Красноглинском районе – 8. В Куйбышевском – 7, в Ленинском, Октябрьском и Промышленном 

12 декабря 2017, 10:14
К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

Самарские парки и скверы начинают украшать к Новому году. В семи зонах отдыха в ближайшее время установят новогодние елки. Об этом сообщили  в МП «Парки Самары». Праздничные деревья появятся в «Дубовой роще» поселка Волгарь, на Воронежских озерах, в парке Молодежном, 

28 ноября 2017, 09:09
Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

В Самаре готовятся к сезону елочных базаров. Муниципальное предприятие "Ярмарки Самары" начало принимать заявки от местных предпринимателей на получение права торговли хвойными деревьями, сообщили в мэрии.

«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года 

9 ноября 2017, 09:13
В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки перед новогодними праздниками. С таким предложением  выступили представители заксобрания Карелии.
Соответствующие пункты предлагается внести в Лесной кодекс. Авторы  инициативы уже направили соответствующие документы в региональный парламент, чтобы в перспективе это предложение рассмотрели 

18 октября 2017, 03:08
В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок

В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок

В Самаре на улице Мориса Тореза образовались стихийные елочные свалки. Как передает Волга Ньюс. хвойные деревья валялись вдоль проезжей части и на газоне вчера вечером 1 января.

Несколько лесных красавиц лежало вблизи пересечения с улицей Энтузиастов, более крупная свалка 
2 января 2017, 05:11
В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары

В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары

До нового года 25 дней. 10 декабря в Самаре  начнут работать елочные базары. По предварительным данным, всего их будет около двухсот.
Продавать елки будут в том числе на пересечении Ленинградской и Галактионовской, Революционной и Гагарина, Челюскинцев и Осипенко, Челюскинцев и 

6 декабря 2016, 12:06
В Самарской области зафиксирован лесной пожар в Бузулукском бору

В Самарской области зафиксирован лесной пожар в Бузулукском бору

По данным минлесхоза Самарской области, ЧП было зафиксировано в минувший четверг, 31 июля. В национальном парке «Бузулукский бор» на территории Борского района в 1,5 км от пос. Духовой произошёл лесной пожар. Огнеборцам удалось потушить возгорание в течение получаса. От огня 

4 августа 2014, 01:30
В Самаре на стрелке рек Волга и Сок незаконно вырубили 60 деревьев

В Самаре на стрелке рек Волга и Сок незаконно вырубили 60 деревьев

Инспекторы минлесхоза Самарской области установили факт незаконной вырубки деревьев на территории регионального центра.
По данным специалистов ведомства, предприниматели срубили тополя на стрелке рек Волга и Сок при строительстве дамб. Всего повреждено 64 дерева. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Инспекторы минлесхоза 

28 января 2014, 04:33
В Самарской области обнаружено более 200 мест гнездования хищных птиц

В Самарской области обнаружено более 200 мест гнездования хищных птиц

Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства. Ведомство намерено провести ряд мероприятий по восстановлению численности редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, - орланов-белохвостов, орлов-могильников и солнечных орлов. Среди факторов, негативно влияющих на популяцию, отмечается недостаток гнездопригодных территорий, ухудшение 

8 ноября 2013, 12:38
На развитие водного хозяйства Самарской области планируют потратить более 7 млрд рублей

На развитие водного хозяйства Самарской области планируют потратить более 7 млрд рублей

На заседании губернского правительства утвердили областную госпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». Как сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, программа рассчитана на 6 лет. Общий объем финансирования превышает 7 миллиардов рублей, около 50% 

30 октября 2013, 11:36
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