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В Самаре открылись елочные базары
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14 декабря 2017, 09:02
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В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки
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12 декабря 2017, 10:14
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К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки
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28 ноября 2017, 09:09
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Названа дата открытия елочных базаров в Самаре
В Самаре готовятся к сезону елочных базаров. Муниципальное предприятие "Ярмарки Самары" начало принимать заявки от местных предпринимателей на получение права торговли хвойными деревьями, сообщили в мэрии.
«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года …
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9 ноября 2017, 09:13
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В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год
В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки перед новогодними праздниками. С таким предложением выступили представители заксобрания Карелии.
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18 октября 2017, 03:08
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В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок
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2 января 2017, 05:11
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В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары
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6 декабря 2016, 12:06
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В Самарской области зафиксирован лесной пожар в Бузулукском бору
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4 августа 2014, 01:30
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В Самаре на стрелке рек Волга и Сок незаконно вырубили 60 деревьев
Инспекторы минлесхоза Самарской области установили факт незаконной вырубки деревьев на территории регионального центра.
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28 января 2014, 04:33
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В Самарской области обнаружено более 200 мест гнездования хищных птиц
Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства. Ведомство намерено провести ряд мероприятий по восстановлению численности редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, - орланов-белохвостов, орлов-могильников и солнечных орлов. Среди факторов, негативно влияющих на популяцию, отмечается недостаток гнездопригодных территорий, ухудшение …
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8 ноября 2013, 12:38
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На развитие водного хозяйства Самарской области планируют потратить более 7 млрд рублей
На заседании губернского правительства утвердили областную госпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». Как сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, программа рассчитана на 6 лет. Общий объем финансирования превышает 7 миллиардов рублей, около 50% …
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30 октября 2013, 11:36