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Чем запомнился самарцам Иосиф Кобзон
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30 августа 2018, 03:38
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Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов
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19 марта 2018, 09:04
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В РПЦ предложили национализировать советские песни
Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».
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28 сентября 2017, 02:11
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Популярную песню Despacito на калькуляторах исполнил житель Японии
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6 сентября 2017, 10:04
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Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен
В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
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17 мая 2017, 11:43
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Сергей Шнуров запишет альбом детских песен
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27 апреля 2017, 09:12
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Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины
Киевскими властями составлен «белый список», в который вошли друзья Украины. Это деятели культуры, которые высказывались в поддержку идеи сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Первая редакция списка содержит фамилии 34 человек.
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30 июля 2015, 03:55
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В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады
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5 июня 2014, 01:27
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин спел вместе с Иосифом Кобзоном
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27 февраля 2014, 10:47