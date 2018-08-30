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Чем запомнился самарцам Иосиф Кобзон

Чем запомнился самарцам Иосиф Кобзон

В четверг, 30 августа, стало известно  о смерти Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Эту новость подтвердила семья певца. Ему было 80 лет. Ранее сообщалось, что он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Более десятка лет, с 
30 августа 2018, 03:38
Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.

В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже 

19 марта 2018, 09:04
В РПЦ предложили национализировать советские песни

В РПЦ предложили национализировать советские песни

Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».

28 сентября 2017, 02:11
Популярную песню Despacito на калькуляторах исполнил житель Японии

Популярную песню Despacito на калькуляторах исполнил житель Японии

Клип на песню Despacito оказался одним из наиболее популярных в августе, набрав свыше 3,5 млрд просмотров. На эту композицию житель Японии сделал ремикс, используя калькуляторы.
Песня Despacito была исполнена Дэдди Янки и стала одной из самых известных, которую виртуоз из 

6 сентября 2017, 10:04
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи 

27 апреля 2017, 09:12
Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины

Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины

Киевскими властями составлен «белый список», в который вошли друзья Украины. Это деятели культуры, которые высказывались в поддержку идеи сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Первая редакция списка содержит фамилии 34 человек.
 
Кроме Андрея Макаревича, Земфиры и писателя Бориса Акунина друзьями 
30 июля 2015, 03:55
В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады

В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады

В День России, 12 июня, в Самаре состоится праздничный концерт. На сцене, которая будет смонтирована на пл. Куйбышева, выступят звезды российской эстрады – Иосиф Кобзон и Кристина Орбакайте, группы «Любэ» и «Дискотека Авария», экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков, а также 

5 июня 2014, 01:27
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин спел вместе с Иосифом Кобзоном

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин спел вместе с Иосифом Кобзоном

В Самаре накануне, 26 февраля, состоялся концерт «Песня – верный друг твой навсегда», посвященный 100-летию со дня рождения уроженца Сызрани композитора Аркадия Островского. Он является автором всенародно любимых песен «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе», «Как провожают 
27 февраля 2014, 10:47
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