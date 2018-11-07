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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самарской области введут усиленный лабораторный контроль за продукцией, поступающей на территорию региона из Таиланда. Дело в том, что в креветках, транспортированных из этой страны, нашли мышьяк. Кроме того, усиленный лабораторный контроль ввели и в отношении рыбной продукции — в 
8 ноября 2018, 01:12
Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности 
8 ноября 2018, 12:30
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Судебные приставы из Самарской области нашли и арестовали автомобиль должника. Ранее в отделе приставов №1 по Сызрани и Сызранскому району завели исполнительное производство в отношении этого алиментщика. Долгое время мужчина не перечислял средства на содержание своего сына, официально нигде не 
8 ноября 2018, 11:18
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
26 октября 2018, 11:49
Глава Жигулевска Владимир Классен подал в отставку

Глава Жигулевска Владимир Классен подал в отставку

Стало известно, что глава Жигулевска Владимир Классен решил оставить свой пост.
 
- По мотивам личного характера я принял решение покинуть пост главы городского округа Жигулевск по собственному желанию! Благодарю всех за совместную плодотворную работу и желаю всем успехов в дальнейшем! 
26 октября 2018, 09:20
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