В эти дни в Самаре работает полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Сегодня в губернской думе он принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов представительной власти субъектов Российской федерации ПФО. Оно было посвящено вопросам патриотического воспитания граждан на примере мероприятий, проводимых в Самарской области. У нас этим занимается специально созданный совет.
Накануне в здании правительства Игорь Комаров провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и члены областного кабмина. 12 ключевых направлений развития страны определены в майском указе президента. Сейчас на федеральном уровне завершается процесс формирования нацпроектов, работа в этом направлении ведется и на региональном уровне. Ее ход обсудили на совещании, которое провел в правительстве Самарской области полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В сфере здравоохранения необходимо решить ряд задач по повышению доступности медицинской помощи населению, борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также развитию детского здравоохранения.
Как сообщил глава региона, по его поручению уже проведена большая работа по уточнению реального положения дел. Например, за 9 месяцев текущего года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла почти на 6%. Однако, как показала ревизия, это произошло не из-за реального увеличения количества таких случаев, а из-за того, что ранее они частично проводились по другим статьям. Такая работа сейчас ведется по всем основным направлениям.
- Но, по крайней мере, такой принципиально честный подход является для нас всех залогом того, что правильно, честно и профессионально будет оцениваться ситуация, это касается и сердечно-сосудистых заболеваний, ситуации с аварийным жильем и других вопросов, - отметил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. - Решению жилищного вопроса должно быть уделено особое внимание, речь идет как о вводе в эксплуатацию новых домов - по планам до 2,7 миллиона квадратных метров ежегодно, так и решению проблем, накопившихся за долгие годы.
При реализации жилищной политики необходимо особое внимание уделять вопросу обманутых дольщиков, в Самарской области данный вопрос стоит очень остро. Количество пострадавших превышает 5 тысяч человек, региональная дорожная карта по решению проблем потерпевших граждан, в которую включено 36 объектов, должна осуществляться без сбоев.
Кроме того, необходимо решать проблемы в сферах экологии, обращения с твердыми бытовыми отходами, дорожного строительства. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, по каждому их направлений уже идет серьезная работа.
- Проработан каждый нацпроект, каждый министр знает, какие федеральные проекты его формируют. Мы очень четко проревизировали участие в каждом нацпроекте, знаем почему в каких-то не участвуем, например, не соответствуем критериям. Но там, где у нас есть возможность участвовать, мы приложим максимальные усилия для того, чтобы регион получил федеральную поддержку, - рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Для методологического сопровождения нацпроектов, сбора актуальной информации по их реализации создан региональный проектный офис по национальным проектам. Также идет назначение персональных ответственных за организацию проектной деятельности в муниципальных образованиях области. Разрабатываются региональные проекты, они должны быть готовы уже до конца текущего года.