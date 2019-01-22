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Материалы по теме:

Редактор телерадиокомпании

Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Евгений Курдов стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора

В эти минуты в Самаре проходит торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов работников средств массовой информации: на призы губернатора и регионального отделения Союза журналистов России - "Золотое перо". В этом году конкурс на призы главы региона был серьёзно переформатирован. На 
17 января 2019, 07:42
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»

В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»

В Самаре прошел Финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Губернская столица принимала его впервые. Конкурс, организованный фондом «Академии российского телевидения», на этот раз собрал более 150 участников. Из 550 заявок было отобрано 20 лучших. В номинации «Ежедневная информационная 
27 ноября 2018, 11:45
«ТЕРРА» запустила новогодний конкурс детского рисунка

«ТЕРРА» запустила новогодний конкурс детского рисунка

Телерадиокомпания «ТЕРРА» проводит конкурс на лучший детский рисунок по теме «Новый год глазами детей». Возраст ребенка должен быть от 6 до 12 лет. Победители, набравшие наибольшее количество лайков в нашем Instagram, получат достойные призы! 

Призы: 
1-е место – сертификат 
24 ноября 2018, 12:39
Самарская область на 1 месте по количеству заявок из ПФО на «Лидеры России»

Самарская область на 1 месте по количеству заявок из ПФО на «Лидеры России»

Завершился прием заявок на новый этап конкурса «Лидеры России», инициированный президентом Владимиром Путиным. За две недели стать его участниками решили более 227 тысяч человек из всех регионов России и 68 стран мира. В Приволжском федеральном округе первое место заняла Самарская 
25 октября 2018, 09:22
В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 

24 октября 2018, 02:45
Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, 
24 октября 2018, 01:15
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