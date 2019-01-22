Самарская область на 1 месте по количеству заявок из ПФО на «Лидеры России» … Завершился прием заявок на новый этап конкурса «Лидеры России», инициированный президентом Владимиром Путиным. За две недели стать его участниками решили более 227 тысяч человек из всех регионов России и 68 стран мира. В Приволжском федеральном округе первое место заняла Самарская