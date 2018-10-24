Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Прием заявок на участие на сайте лидерыроссии.рф завершится сегодня в полночь. То есть, у всех желающих в возрасте до 55 лет и имеющих двухлетний опыт управления еще есть несколько часов, чтобы зарегистрироваться.
Настоящих и будущих "Лидеров России" в правительстве Самарской области принимает глава региона Дмитрий Азаров. Этот проект у губернатора на особом счету. И дело не только в том, что конкурс проводится по поручению президента страны Владимира Путина. Это возможность выявить сильных и современных управленцев, которые сейчас в регионах в большом дефиците. Об этом Азаров говорил в сентябре, когда приступил к формированию своего кабинета министров. Сейчас он сам является одним из наставников, которые будут консультировать победителей по самым разным карьерным вопросам.
- Как же важно сделать этот первый шаг, зачастую выйти из зоны комфорта, попасть в новую ситуацию высокой конкуренции, благодаря которой увидеть пусть к самосовершенствованию и добиваться большего. Это стремление я хочу сегодня поддержать. Соответственно, для этого и встречаюсь, а также чтобы познакомиться с вами, потому что именно в руках "Лидеров России" будущее нашей страны, - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Маленькая, но принципиальная деталь - почти все приглашенные конкурсантки, не сговариваясь, пришли в красном. Перед камерой обсуждать свои наряды отказались, но негласно пояснили, что красный - состояние души, цвет лидеров, готовых вести за собой. И им тут же оппонируют: лидер - не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто умеет правильно работать в команде и направлять ее в нужную сторону. Этот тот самый случай, когда главное не победа, а участие. Победа при этом будет у каждого своя, рассказывает победитель прошлогоднего конкурса Илья Пылаев.
- Я лично считаю, что результат от этого конкурса страна, наш регион почувствуют года через два, когда сформируется серьезной коммьюнити активных людей. На примере нашего потока могу сказать, оно уже формируется так или иначе. Кто-то находит общие бизнес-интересы, кто-то кого-то начинает брать на работу, то есть формируются реальные команды и в госуправлении, и в бизнесе, - считает победитель конкурса "Лидеры России", директор ООО "ТПК-Менеджемент" Илья Пылаев.
Впереди у будущих лидеров запись собственного видеоинтервью, тесты на знание истории отечества, географии и русского языка, а также очные встречи с топ-менеджерами корпораций. Среди новых участников конкурса - 28-летний Александр Обухов, архитектор по образованию, он занимается организацией строительства и проектирует дома средней этажности.
- Мне хочется выйти на более высокий уровень в своей работе и карьере и добиться более высоких успехов на государственном уровне, - говорит Александр Обухов, участник конкурса "Лидеры России".
Александр пришел на этот конкурс, глядя на опыт своей сестры Надежды. Она стала полуфиналисткой прошлогодних "Лидеров России".
- За год прошедший в моей жизни многое изменилось. Благодаря этому проекту я кардинально сменила сферу деятельности. Я работала в металлообработке долгое время инженером и благодаря "кадросфере" втянулась в проектную деятельность и сейчас работаю в региональном ресурсном центре начальником отдела развития, - рассказала полуфиналистка конкурса "Лидеры России"- 2017 Надежда Обухова.
Для участия в проекте приглашены крупнейшие работодатели страны, в том числе "Роснефть","Газпром", "Ростех", "Роскосмос" и "Автоваз". Они тоже выразили свою заинтересованность в поисках талантливых управленцев. Победители получат миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями России.
Главная задача организаторов проекта - сформировать лидеров новой формации, и это уже не директивные управленцы, а те, кто формирует вокруг себя среду, благоприятную для развития личности.