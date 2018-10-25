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Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области
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25 октября 2018, 09:12
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Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре
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25 октября 2018, 09:02
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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 10:07
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24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 02:45
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Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве
Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, …
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24 октября 2018, 01:15
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Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября
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20 октября 2018, 10:15