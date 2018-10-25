10
59
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Минимум год предстоит провести в СИЗО экс-заместителю начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Такова оценка стороны защиты бывшего полковника. Причина продления содержания под стражей - он не признает свою вину. Напомним, Сазонова задержали 25 июля в одном из 
25 октября 2018, 09:12
Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 09:02
Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей 
25 октября 2018, 04:53
В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 

24 октября 2018, 02:45
Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, 
24 октября 2018, 01:15
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх