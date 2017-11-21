Самарские торговые сети наживаются на молоке? Этой осенью средняя цена на литр молока в самарских магазинах составила 40 с лишним рублей. По данным Самарастата, только по итогам сентября продукт подорожал почти на 3%. А за год - более чем на 11%. При этом оптом аграрии продают …