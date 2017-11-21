6
37
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P  888     888  888                      888       888      
  Y88b d88P   888     888  888                      888       888      
   Y88o88P    888     888  888                      888       888      
    Y888P     888     888  888  88888b.   888  888  88888b.   88888b.  
    d888b     888     888  888  888 "88b  `Y8bd8P'  888 "88b  888 "88b 
   d88888b    888     888  888  888  888    X88K    888  888  888  888 
  d88P Y88b   Y88b. .d88P  888  888  888  .d8""8b.  888 d88P  888  888 
 d88P   Y88b   "Y88888P"   888  888  888  888  888  88888P"   888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%

Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%

Ассоциация компаний розничной торговли предложила ритейлерам перестать возвращать непроданные батоны и булки назад на хлебозаводы. Сейчас технология выпуска мучных изделий позволяет до 5 процентов черствой продукции применять для размочки и последующего использования. Однако, жалуются в Российском союзе пекарей, в последнее 

13 декабря 2016, 04:33
Первый гипермаркет «Лента» в Самаре откроют после 20 мая

Первый гипермаркет «Лента» в Самаре откроют после 20 мая

Открытие магазина торговой сети «Лента» состоится в ТРК «Аврора Молл» после 20 мая.

Ранее сообщалось, что площадь гипермаркета составит 10 000 кв. метров.

Добавим, в Самарской области уже есть два гипермаркета «Лента» - оба находятся в Тольятти. 
11 мая 2016, 03:30
Ритейлеры предложили поставщикам ограничить рост цен

Ритейлеры предложили поставщикам ограничить рост цен

В России крупные торговые сети рекомендовали производителям и поставщикам продовольственных товаров постоянно контролировать и всяческими способами сдерживать рост цен на свою продукцию. В первую очередь, отмечают авторы инициативы, это продиктовано падением спроса на многие товары, о чем наглядно свидетельствуют статистические 
3 ноября 2015, 01:37
Поставщики уведомили ритейлеров о повышении цен на 10%

Поставщики уведомили ритейлеров о повышении цен на 10%

Крупнейшие поставщики уведомили российских ритейлеров о повышении отпускных цен на 10%, сообщают "Известия".
 
В ближайшее время вырастет стоимость хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, алкоголя и бытовой химии. В отраслевой ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз заявили, что основания для роста цен 
17 августа 2015, 11:58
X5 откроет еще 70 магазинов в Самарской области

X5 откроет еще 70 магазинов в Самарской области

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и главный исполнительный директор X5 Retail Group Стефан Дюшарм подписали соглашение о сотрудничестве на 2015-2017 годы, сообщает Самара.ру.

Согласно документу, X5 вложит 4,5 млрд рублей в развитие своей торговой сети в регионе. Речь 
21 апреля 2015, 11:51
В России составят этический кодекс продавца

В России составят этический кодекс продавца

К его созданию приступили в ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей 37 крупнейших рителейров страны после резонансного задержания и последовавшей в результате этого смерти пенсионерки-блокадницы в Санкт-Петербурге. Сотрудники магазина «Магнит» на кассе заподозрили 81-летнюю женщину в краже 3 пачек сливочного масла, 

9 февраля 2015, 12:47
В Самаре торговые сети продают гнилые овощи

В Самаре торговые сети продают гнилые овощи

Глава администрации Олег Фурсов провел инспекцию продуктовых магазинов Самары. Поводом для проверки стали массовые жалобы на качество товаров. Большинство тревожных сигналов поступает из отдела овощей и фруктов сети "Магнит". В ходе рейда информация подтвердилась.

Гнилой лук, высохшие импортные яблоки и почерневшие 

6 февраля 2015, 12:15
Самарские торговые сети наживаются на молоке?

Самарские торговые сети наживаются на молоке?

Этой осенью средняя цена на литр молока в самарских магазинах составила 40 с лишним рублей. По данным Самарастата, только по итогам сентября продукт подорожал почти на 3%. А за год - более чем на 11%. При этом оптом аграрии продают 

22 октября 2014, 04:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх