Создать рабочую группу под патронажем правительства Самарской области на круглом столе, посвященном вопросам поддержки местных производителей, предложили представители торговых сетей. Новая структура, по задумке ретейлеров, должна будет не только оказывать консультационные услуги, но и давать экспертные рекомендации по развитию бизнеса в целом.
«Это, по идее, должны подумать экономисты, работники торговли. Они должны разработать проект, выдать рекомендации производителям и сказать: “Да не ходите вы в эти сети. Что вы бьетесь лбом! Организуйте свой магазин. Или наоборот”», — подчеркнул Алексей Сорокин, заместитель директора волжского филиала Х5 Retail Group.
Сейчас большинству мелких и средних самарских производителей сложно попасть в федеральные торговые сети из-за проблем с качеством продукции, ее малыми объемами и соблюдением ритма поставок. Хотя ретейлеры не скрывают, что им удобнее работать с местными компаниями.
«С логистической точки зрения нам это более выгодно. И при переговорах и дальнейших взаимоотношениях приятнее общаться с местным производителем. С ним также можно решить достаточно быстро и объемы поставок, и ценообразование, и все остальное», — отметил Антон Емельянов, заместитель директора по общим и правовым вопросам торговый сети «Белый пеликан» и торговой сети «Миндаль».
Сами же производители предлагают властям создавать больше торговых точек и ярмарок, чтобы торговать там законно.
«Мы пользуемся каналом выездной торговли. У нас свои передвижные магазины. Ездят по всей области. Мы торгуем. Есть проблемы с администрацией. Нам не дают торговые места в Самаре. Нас гоняют. Нас возят в милицию. Нас штрафуют», — рассказал Владимир Рузанов, глава фермерского хозяйства «Борская Индейка».
По оценкам ретейлеров, доля местной продукции на полках магазинов — не менее 30%. Товарооборот самарских производителей по итогам 2016 года составил 7 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше, чем в соседних регионах.
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